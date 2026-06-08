منوعات

توقعات بمطار رعدية على عدة محافظات يمنية واستمرار موجة الحر في المناطق الحارة في الكاريبي

AbdHassan08.06.2026
15
توقعات بمطار رعدية على عدة محافظات يمنية واستمرار موجة الحر في المناطق الحارة في الكاريبي

يمن مونيتور/قسم الأخبار

تواصل موجة الحر الشديد التأثير على معظم المناطق الساخنة في اليمن، حيث تصل درجات الحرارة الشديدة إلى درجات الحرارة الشديدة، وفقًا للتحديثات الصادرة اليوم الإثنين.

وقال راصد طائر أبوناصر باب كري إن الموجة الحرّة لا تزال مستمرة في إنتاجها على المناطق الساخنة في نيوجيرسي، في حين تشير الدلائل الحديثة إلى عودة نشاط التكنولوجيات الركامية خلال الساعات المقبلة.

لسبب ما، لسبب ما، تسليط الضوء على المقاطعات الجنوبية الغربية، بما في ذلك شرق محافظة لحج، استهدف وغرب الضالع، وشرق تعز.

بالإضافة إلى أن إعمالات الغربية ستستشهد أيضًا باحتمال طول أمطار رعدية متوسطة إلى غزة، تشمل أجزاء من غرب مقاطعة وذمار، إلى جانب مناطق متفرقة من محافظة ريمة ومحوليت.

وهل هناك إمكانية لسحب مختلف التجمعات الممطرة على عدد من المناطق، مع احتمالية أمكان أمطار متفاوتة الشدة قد تكون غير مناسبة بالعواصف الرعدية.

وطالبت بتخصيص السكان في المناطق الساحلية التي تأثرها بالمطار إلى توخي، وتتطلب خصوصية في مجاري السيول والمنحدرات الجبلية، ومتابعة التحديثات أولًا بأول.

Source link

AbdHassan08.06.2026
15
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

“المركزي اليمني” والمبعوث الأممي للرسوم المتحركة الإيرانية حرب إيران على الإمدادات الأساسية واستقرار الاقتصاد

“المركزي اليمني” والمبعوث الأممي للرسوم المتحركة الإيرانية حرب إيران على الإمدادات الأساسية واستقرار الاقتصاد

07.04.2026
تحذيرات من درجات الحرارة الشديدة في اليمن وانحسار للفيضانات مع نهاية موسم “الصيف”

تحذيرات من درجات الحرارة الشديدة في اليمن وانحسار للفيضانات مع نهاية موسم “الصيف”

13.05.2026
مقدم برنامج TalkSPORT يعلن عن تشخيص مرض السرطان بخطاب مفجع | أخرى | رياضة

مقدم برنامج TalkSPORT يعلن عن تشخيص مرض السرطان بخطاب مفجع | أخرى | رياضة

18.03.2026
نجل بطل العالم في لعبة السهام يوقع صفقة ويستعد للسير على خطى والده | أخرى | رياضة

نجل بطل العالم في لعبة السهام يوقع صفقة ويستعد للسير على خطى والده | أخرى | رياضة

23.04.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى