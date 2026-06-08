يمن مونيتور/قسم الأخبار

تواصل موجة الحر الشديد التأثير على معظم المناطق الساخنة في اليمن، حيث تصل درجات الحرارة الشديدة إلى درجات الحرارة الشديدة، وفقًا للتحديثات الصادرة اليوم الإثنين.

وقال راصد طائر أبوناصر باب كري إن الموجة الحرّة لا تزال مستمرة في إنتاجها على المناطق الساخنة في نيوجيرسي، في حين تشير الدلائل الحديثة إلى عودة نشاط التكنولوجيات الركامية خلال الساعات المقبلة.

لسبب ما، لسبب ما، تسليط الضوء على المقاطعات الجنوبية الغربية، بما في ذلك شرق محافظة لحج، استهدف وغرب الضالع، وشرق تعز.

بالإضافة إلى أن إعمالات الغربية ستستشهد أيضًا باحتمال طول أمطار رعدية متوسطة إلى غزة، تشمل أجزاء من غرب مقاطعة وذمار، إلى جانب مناطق متفرقة من محافظة ريمة ومحوليت.

وهل هناك إمكانية لسحب مختلف التجمعات الممطرة على عدد من المناطق، مع احتمالية أمكان أمطار متفاوتة الشدة قد تكون غير مناسبة بالعواصف الرعدية.

وطالبت بتخصيص السكان في المناطق الساحلية التي تأثرها بالمطار إلى توخي، وتتطلب خصوصية في مجاري السيول والمنحدرات الجبلية، ومتابعة التحديثات أولًا بأول.