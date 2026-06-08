تم إسقاط لوك ليتلر بينما يتخذ رئيس السهام قرارًا بشأن تغيير قاعدة الدوري الإنجليزي الممتاز | أخرى | رياضة

يريد لوك ليتلر رؤية تغييرات كبيرة في الشكل الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز

كان لوك ليتلر يدعو إلى تغييرات كبيرة في شكل الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن تلك المناشدات لم تلق آذانًا صاغية. فاز المراهق مؤخرًا ببطولة هذا العام، بفوزه على لوك همفريز في نهائي مثير في O2 Arena في لندن. لقد تفوق في مباراة الذهاب ليهزم منافسه ويضع يديه على الكأس للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات.

تم استخدام النظام الحالي منذ عام 2022 ويشهد تنافس ثمانية لاعبين في بطولات خروج المغلوب المصغرة كل يوم خميس، مع تأهل الأربعة الأوائل في نهاية الموسم العادي إلى التصفيات. ومع ذلك، يرغب ليتلر في رؤية عودة التنسيق القديم المكون من 10 لاعبين، والذي تم استخدامه آخر مرة في عام 2021.

وبموجب هذا الهيكل، يتنافس كل لاعب في مباراة واحدة كل ليلة قبل أن يتم إقصاء الفريقين الأخيرين في الأسبوع التاسع. ثم تنافس النجوم الثمانية المتبقون على المراكز الأربعة الفاصلة.

وفي حديثه في نهاية الشهر الماضي، قال ليتلر: “أود أن أرى تغييرًا. أود أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تقام مباراة واحدة فقط في الليلة”.

“احصل على لاعبين إضافيين، واحصل على ليلة حكم مرة أخرى أيضًا، لأن هذا ما كبرت وأنا أشاهده. كان من المثير للاهتمام للغاية أن نرى من الواضح أن اثنين من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز يتنافسان على المركزين العاشر والتاسع، ومن ثم يمكن للثمانية الآخرين التنافس”.

غالبًا ما يتم انتقاد الشكل الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكونه متكررًا، حيث غالبًا ما يواجه نفس اللاعبين الكبار بعضهم البعض على أساس أسبوعي. على سبيل المثال، التقى ليتلير وهمفريز تسع مرات في المجموع خلال بطولة 2026.

ومع ذلك، يبدو أن بطل العالم لن يحصل على رغبته في أي وقت قريب، حيث أصر باري هيرن، رئيس PDC، على أن التنسيق الحالي موجود ليبقى.

يقول باري هيرن إن الشكل الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز موجود ليبقى

وفي حديثه إلى HLN، قال: “نجري تقييمًا كل عام وسيحدث ذلك مرة أخرى هذا العام. ولكن إذا لم يتم كسر شيء ما، فلا يجب عليك إصلاحه”.

“هذا العام قمنا ببيع 98.2% من جميع التذاكر. هذا أمر مذهل. لديك دائمًا مقعد أو مقعدين فارغين. لقد أصبحت لعبة رمي السهام كبيرة جدًا.

“في العام الماضي، تم بيع جميع تذاكر بطولة العالم بعد 15 دقيقة فقط، أي أسرع من مهرجان جلاستونبري. نعم، سيكون هناك المزيد من التغييرات. قد يتغير الدوري الإنجليزي الممتاز يومًا ما، لكن دعونا نقيم الأمر أولاً، في صمت”.

يأتي ذلك بعد أن اقترح مات بورتر، الرئيس التنفيذي لشركة PDC، أنه منفتح على مراجعة التنسيق الحالي، قائلاً: “من الواضح أنك لن تُرضي الجميع أبدًا بكل ما تفعله.

“أعتقد أنه بينما يتحدث الناس عن الأمر فإن ذلك يظهر أنهم يهتمون ولا يمكننا أن نطلب أكثر من ذلك. لقد حصلنا عليه لمدة أربع سنوات، ولن نحصل عليه لمدة ثماني سنوات.

“لذا، إذا نظرت إلى دورة حياة الأمر، فمن المؤكد أنها ستكون في ذلك الجزء من الهيمنة. لن تختار أبدًا شيئًا يرضي الجميع، لكننا سننظر دائمًا إلى ما يمكننا القيام به.”