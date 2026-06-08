دعم سعودي لصيادي المهرة بقوارب ومعدات السلامة بحرية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية (مركز إغاثة سعودي)، شروعاً تنموياً جديداً في مقاطعة كوكتاة وتهدف إلى دعم الصيادين المتضررين من بداية المناخ إلى مصادرهم في المناطق الساحلية.

وشهدت مديرية حصوين توزيع شرائح الصيد آليًا على 50 صيادًا في المرحلة الأولى من المشروع، بما في ذلك ما يسهم في اكتسابهم من السيطرة على نشاطهم المهني وأدواتهم المعيشية.

يأتي المشروع ضمن برنامج واسع ينفذه مركز في محافظات المهرة وحضرموت وسقطرى، بما في ذلك توفير 90 قارب صيد و150 حقيبة مخصصة للتعايش السلمي، دعماً ليلين في قطاع الصيد التقليدي.

ويهدف المشروع إلى شراكة تضامنية للأسر الساحلية، وكثافة الأنشطة السمكية، بالإضافة إلى توفير وسائل مساعدة لمساعدة الصيادين على ممارسة أعمالهم في مجالات أكثر أمانًا واستقرارًا، في ظل التحديات الأقل والمناخية التي تفضلها.