الشراكة لضمان فرص عمل للمبتدئين للشباب

أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن تحالف الوظائف المبكرة الذي يهدف إلى مساعدة الشباب في الوصول إلى التعليم التكنولوجي لتزويدهم بالمهارات اللازمة للأدوار الحديثة والمستقبلية.

ستقوم الشراكة بين الحكومة وقطاع التكنولوجيا والنقابات العمالية بتقييم ما ستحتاجه الشركات والطلاب لأدوار المبتدئين في مستقبل يحركه الذكاء الاصطناعي (AI)، وتزويد الشركات بأفضل الممارسات لتقديم أدوار الدخول ومنح الطلاب التدريب لضمان قدرتهم على اتخاذ خطوتهم الأولى في السلم الوظيفي.

وقالت وزيرة الدولة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، ليز كيندال: “إن أولويتي هي بناء مستقبل للذكاء الاصطناعي يكون مؤيدًا للأعمال التجارية ويؤيد العمال، حيث يعزز الذكاء الاصطناعي العمل ويتم دعم الناس من خلال التحول الوظيفي – وليس تركهم للتأقلم بمفردهم.

“من الواضح أن عالم العمل يتغير بسرعة مع اعتماد التكنولوجيات الجديدة، والشباب يريدون مستقبلاً يمكنهم من خلاله التقدم واكتساب المهارات والحصول على وظائف جيدة. وأنا مصمم على منح الشباب الوظائف والمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في عصر التغير التكنولوجي، وأنا أتخذ الإجراءات الآن لخلق مستقبل يعمل حقًا للجميع.”

كانت هناك مخاوف من أن زيادة اعتماد الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تقليل الأدوار على مستوى المبتدئين حيث تتم أتمتة بعض المهام. سيستخدم تحالف الوظائف المبكرة تمويلًا قدره 20 مليون جنيه إسترليني للنظر في كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على الأدوار على مستوى المبتدئين وسيعمل على تطوير المساعدة وأفضل الممارسات للشركات لضمان أن هذه الأدوار لا تزال متاحة في مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي. بمجرد وضع التوجيهات للقطاعات الرقمية والتكنولوجية، حيث من المرجح أن يكون استيعاب الذكاء الاصطناعي أكثر سرعة، سيتم توسيع هذه المبادرة لتشمل جميع الصناعات في قطاعات الإستراتيجية الصناعية الثمانية في المملكة المتحدة.

سيساعد تحالف الوظائف المبكرة أيضًا الشباب على تطوير المهارات التي يحتاجونها لمستقبل العمل. يتضمن جزء من المبادرة معسكرات تدريب مجانية للذكاء الاصطناعي لتزويد الشباب الذين قد يصبحون NEETs (ليس في التعليم أو التوظيف أو التدريب) بعد حصولهم على شهادة الثانوية العامة بمسار وظيفي واضح – ستبدأ هذه المعسكرات التدريبية في شكل تجريبي في لانكشاير ومانشستر الكبرى في صيف 2026، بهدف نشرها في جميع أنحاء إنجلترا في العام الدراسي 2027/28. سيتم ضمان حصول أولئك الذين يكملون هذه المعسكرات التدريبية على الذكاء الاصطناعي على تدريب مهني مدفوع الأجر في مجال الذكاء الاصطناعي مع JD Sports أو BAE Systems أو PA Consulting أو Agilisys أو المجالس المحلية.

في الوقت الحالي، مهارات الذكاء الاصطناعي ليست منتشرة على نطاق واسع بين العاملين في مجال التكنولوجيا، والوصول إلى الذكاء الاصطناعي والقدرة على استخدامه يعتمد على العديد من العوامل بما في ذلك الجنس والخلفية الاجتماعية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن فجوة الذكاء الاصطناعي ليست العائق الوحيد الذي يواجهه العديد من الأطفال عندما يتعلق الأمر بالوصول الفعال إلى التعليم، حيث لا يتمكن العديد من الأطفال من الوصول إلى التكنولوجيا في المنزل وعدم قدرة الأسر على تحمل تكاليف الدروس الخصوصية.

سيعمل تحالف الوظائف المبكرة أيضًا جنبًا إلى جنب مع برنامج المهارات التقنية TechFirst التابع للحكومة لضمان حصول 400000 طالب من الخلفيات المحرومة على المهارات التي يحتاجونها لمكان عمل مستقبلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. ستشمل TechFirst جلسات مهارات تقنية ومسابقات وأنشطة وفعاليات ما بعد المدرسة بالشراكة مع الصناعة لتزويد الشباب بالمهارات التي يحتاجونها لأدوار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال بات مكفادين، وزير الدولة للعمل والمعاشات التقاعدية: “يستحق الشباب كل فرصة لبناء حياة مهنية ذات معنى، وهذا يعني التأكد من عدم تخلف أحد عن الركب مع تغير اقتصادنا وتقدم التكنولوجيا.

“لفترة طويلة جدًا، واجه الكثير من الشباب مستقبلًا به فرص قليلة جدًا، ولهذا السبب نضمن من خلال ضمان الشباب الخاص بنا حصول كل شاب على فرصة لكسب المال أو التعلم. ومن خلال تزويد هؤلاء الشباب بمهارات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فإننا نتأكد من أن الفرص التي خلقتها هذه الثورة التكنولوجية مفتوحة للجميع.”