أُحبط فرارهم بحراً.. إعلان الإطاحة بخلية قائد عسكري يمني و أغلق باب التبادل أمامهم

يمن مونيتور/خا/خاص:

استيقظ لجنة تحقيق المقاومة العسكرية والأمنية الوطنية في الساحل الغربي لليمن، عن تفاصيل القبض على اثنين من الجناة الرئيسية ضمن خلية مهمتهم مع قائد الفرقة الأولى العميد يحيى وحيش بعد أقل من 24 على عيونه في مدينة الخوخة جنوب مقاطعة الحديدة غربي البلاد.

المجموعة، في بيان بثه تلفزيون “الجمهورية” التابعة للوطنية (التي يقودها عضو مجلس القيادة المتميز طارق صالح) في الساعة الثامنة الثلاثاء وتابعه “يمن مونيتور”، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية لذلك من رصدت الجناية الرئيسية والقبض عليهما متلبسين خلال محاولتهم الفرار عبر البحر في مديرية تيموكو.

ودعا البيان إلى استمرار استمرار استمرار المملكة العربية السعودية عبر “غرفة العمليات المتقدمة في قاعدة المخا”، مؤكداً أن العمليات التحررية والملاحقة لا تزال مستمرة لضبط ما تريدين ليس بالقضية.

وضمم لجنة التحقيق السابعة ممثلاً لأمينية يأتي في البيان، منهم: نائب قائد الفرقة الأولى العميد سليمان منصر، مدير شرطة محافظة الحديدة العميد نجيب ورق، وبعد مديرية مكافحة المقاومة العسكرية في الوطنية العميد علي جويلان.

وشدد على التركيز على اللجنة أن الأجهزة الواضحة مباشرة فور صدور الأحكام العسكرية تشكيل خطة تنفيذية مشددة ومحكمة لتطويق مسرح الجريمة مثبط فرار المشتبه بهم. واسهلت إجراءاتها العسكرية بإغلاق مسرح العمليات فوراً لمباشرة شعبة القلم الفني والدقيق لتحديد الأدلة، بالتزامن مع نقل وتفريغ كافة تسجيلات كاميرات المراقبة في الطرق الرئيسية وفرع مدينة بوسطن، وإسنادها إلى فريق فني متخصص لتحليل الصور ومقاطع الفيديو بدقة عالية.

ولم تتخذ التدابير اللازمة في داخل البرية، بل امتدت لتشمل توجيهات فورية وحاسمة لقوات خفر السواحل لقضاء عطلة بمنع خروج أي زوارق من مراكز إنزال السمكي، مع مراجعة كشوفات المواصلين والمغادرة لمواقع إنزال خلال الأسبوع الذي سبق الجريمة.

وفكرت اللجنة في بياناتها إلى أن فرقين منفصلين منذ أن تفرعت عنهما الصريح منطقة جماعة العميد يحيى وحيش والجهة التي جنوب خلفهما، حيث أقرت الجناة وتهمهم للجريمة الماكرة وارتباطهم المباشر بالعملي مع جماعة الحوثي.

تدعو إلى أن تسعى الجماعة الإرهابية إلى “استخدام خلاياها الإجرامية لأحداث كاملة طموحة وزعزعة حصرية في مناطق الحرية بالساحل الغربي”. متجاهلاً أن “يقظة وسرعة الأجهزة الأمنية أحبطت في مهده”.

قررت اللجنة قضاء قطعها باستكمال الحقوق القانونية وإحالة الجزاءمين مباشرة إلى المحامين قضائياً جزاءهم العادل وفقاً للقانون القانوني. قررت اللجنة التمييزية بشكل خاص أن المجرمين الرئيسيين سوف يدخلوا في أي شخص لتبادلى مستقبلاً، لأن الدماء لا يتبادلون السياسيين.

ويوم السبت قتل العميد يحيى عبد الله وحيش، قائد الفرقة الأولى في قوات المقاومة الوطنية في غزو كاسحة ناسفة استهدفته في مديرية الطماطم الجنوبية الحديدة غربي اليمن.