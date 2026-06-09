السعودية: صاروخ أُطلق من اليمن انحرف عن مساره و يسقط قرب الحدود

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قالت وزارة الدفاع السعودية إن توجهاً باليستياً أُطلقت من اليمن فجر الاثنين لم يستهدف قاعدة الأمير سلطان في محافظة الخرج، موضحاً أن طموحاتها الفنية كانت متشوقة نحو دولة أخرى في المنطقة قبل أن حرف عن مساره بسبب خلل فني.

وتولت الوزارة، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن توقع أتقنه وحرف عن وجهته، ما أدى إلى ظهور إشارة أولية غير دقيقة وتحديد الهدف، قبل أن تنجح في منطقة خالية بالقرب من الحدود السعودية اليمنية دون تسجيل أي ضرر أو مؤثر.

والدليل على ذلك هو استهداف قاعدة الأمير سلطان، بالتأكيد أن تفعيل صافرات الإنذار في محافظة الخرج جاء كإجراء احترازي بعد رصد القرار غير واضح.

وأوضح موضحاً أن المراجعات الفنية والحقيقية خلصت فقط إلى أن تتجه نحو دولة أكثر، وأن يستوعب فنياً الخروج من مساره البحثي.

قامت المجموعة إلى المحاكم القضائية بتواصلها للوقوف على الحادثة والتوصل إلى القرار النهائي.

في وقت سابق، الثلاثاء، وجدت مجموعة الحوثي أن أطلقت دفعة قوية استهدفت ما وصفتها بـ”أهداف حساسة” في منطقة يافا وسط إسرائيل، بالتزامن مع إعلانها حظر الملاحة البحرية على السفن الحربية الإسرائيلية في البحر الأحمر.