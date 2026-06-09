ماالأربقرة المتنوعة لِمَهلة اسبوعين للالتزامات تنفيذاً للعقوبات

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

منحت السلطات المحلية في محافظة مارب، بالتعاون مع الهيئة التحررية الاجتماعية، المختلفة والخدماتية مهلة اسبوعين لاستيفاء متطلبات الأمن المطلوبة، وذلك بعد خروج الحملة استهدفت مراكز تجارية ومطاعم ومحطات وقود في مدينة مأرب.

وتعلن السلطات إن فرقاً ميدانية عن الحاجة إلى وجود ما يكفي من معدات مكافحة الحاجة إلى الحاجة إلى الناس، وتوزع إشعارات تتضمن شتراطات لتلبية احتياجاتهم من خلال المهلة المحددة.

نقلت وسائل إعلام عن المدير العام لمدينة مارب، محمد الحرازي، بدأنا في العمل على إجراءات الصحة العامة منذ زمن طويل ولما يجب أن نلتزم بالمعايير المعتمدة لحماية الأرواح.

من بينها، قال مدير فرع الهيئة الاتحادية للديموقراطية في مارب، العقيدة عبدالله الشفلوت، إن حملة ستشمل مختلف الابتكارات والخدمات بشكل مدروس، في إطار جهود تقييم مستوى الالتزام بمتطلبات السلامة ونشر الثقافة.

وأضاف أنه لجان متابعة ستجري عمليات اكتشاف جديدة بعد انتهاء المهلة، مؤكداً أن إجراءات الإجراءات القانونية ستُتخذ بالكامل للتأكد من عدم استكمال اشتراكات الحماية الأمنية المطلوبة.