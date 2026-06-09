خبير أرصاد يمني يبدأ أمطاراً متفاوتة الشدة على عدة محافظات غير حضرموت وشبوة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

خبير الأرساد اليمني جميل الحاج، اليوم الثلاثاء، يؤكد أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات اليمنية، مع فرص توسيع الوجبة الممطرة في بعض المناطق الشرقية والوسطى من البلاد.

وقال الحاج، في توقعات جوية نشرها الثلاثاء، إن أمطار متوسطة إلى متوسطة يتوقعها على مناطق من سواحل وقبالة سواحل حرة وحضرموت جزئين المطلة على السواحل، فيما قد تكون أمطار أكثر متوسطة في بعض مناطق مدينة المكلا وأجزاء من الهضبة الجنوبية، مع توقعات بمطار متوسطة إلى المدينة المنورة نفسها.

هناك احتمال كبير بـ 40 عداءًا لتوسع أمطار متفرقة متوسطة، قد يصل إلى بعض المناطق إلى أكثر من متوسطة، على أجزاء من الهضاب والأودية الداخلية، في حين يتوقع أن تكون غزيرة في جنوب غربموت حضر وتمتد نحو وسط محافظة شبوة بدرجات حرارة بين المتوسطة والغزيرة.

وأوضح أن هذه التوقعات الحالية قابلة للتراجع أو تتغير وفقا لتطورات الحالة.

كما تحدد الحاجة أمطار سريعة إلى وسط أرخبيل في مناطق معينة من محافظة إب وتعز، في حين يُعجل بمطار غزة على مناطق من محافظة إب وتعز.

وأضاف أن أمطار متوسطة ومتفاوتة الشدة قد تشمل أجزاء من وسط وغرب محافظة ذمار وريمة، إضافة إلى جنوب وغرب محافظة صنعاء وبعض مناطق محافظة المحويت.

وتعلن احتمالية وصولها إلى مطار متوسط ​​إلى أجزاء أو قرى متفرقة من محافظات عمران استهدفت حجة، ومرتفعات شرق تنشر شرق الحديدة، تايم لحج، ومحافظة الضالع، مع أن بعض هذه التوقعات قد تتراجع.

وبحسب الحاج، فإن سواحل ومرتفعات سواحل الجزرة وحضرموت وسقطت قد تشهد أمطار خفيفة خلال آخر ساعات الليل أو الصباح، بالتزامن مع فوضى والتيارات الهوائية العاصفة والمعتدلة، وتحدد درجة حرارة الليلة وأيام التوقف.

يتوقع الخبراء الأرصاد أن التوقعات المستقبلية تعتمد على التحديث وفقا للمؤشرات المناخية الجديدة.