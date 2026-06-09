الشركات التي تنجح في الذكاء الاصطناعي الوكيل تبدأ بـ “إعادة تصور” العمليات التجارية، حسبما وجدت أبحاث Pega
تبدأ المؤسسات التي تنجح في طرح الذكاء الاصطناعي الوكيل (AI) في مؤسساتها بإعادة التفكير في عملياتها التجارية، وفقًا لصناع القرار في قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.
وجدت دراسة استقصائية أجريت على 500 من صناع القرار في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات الذين نجحوا في إدخال الذكاء الاصطناعي المدعوم من الوكلاء في أعمالهم، أن لديهم العديد من الأشياء المشتركة.
قامت الشركات التي نجحت بتعظيم فوائد مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من خلال تعزيز ثقافة التعاون والابتكار، وفقًا لدراسة أجرتها شركة Pegasystems حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي الناجحة.
وقال دون شويرمان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Pega، إن المنظمات الناجحة كان لديها استراتيجية وخطة على مستوى الشركة لتنفيذ الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، بالإضافة إلى استراتيجية من أعلى إلى أسفل.
وقال: “لا يزال هناك الكثير من الضغوط، وخاصة من مجالس الإدارة، لدفع التكنولوجيا من أجل التكنولوجيا، بدلاً من إيجاد حل محدد لمشكلة عمل محددة”.
قال أكثر من نصف قادة الأعمال (53%) أنهم غيروا عملياتهم التجارية الحالية إلى حد “كبير” من خلال إعادة تصور كل ما تفعله مؤسساتهم لتحقيق أقصى استفادة من تطبيقاتهم الوكلاءية.
واتفقت 80% من المؤسسات الناجحة على أن فرق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات كانت على استعداد لتبني التكنولوجيا والابتكارات والأفكار الجديدة لاستكشاف إمكانيات جديدة.
ووفقاً لشركة Pegasystems، التي أجرت الدراسة مع شركة الأبحاث Savanta، فإن الشركات التي نجحت كانت مدفوعة بالرغبة في تحقيق نتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها.
قال ثلاثة أرباع (71%) منفذي الذكاء الاصطناعي الناجحين إن أحد أهم هدفين قبل النشر كان أتمتة العمليات المعقدة وتبسيطها بحيث يعملون بشكل متسق ويمكن التنبؤ به عبر الأنظمة والأنظمة الأساسية.
كما أفاد أكثر من النصف (58%) أنهم شهدوا بالفعل نتائج يمكن التنبؤ بها، وقللوا من التعقيد، وحسّنوا تجارب العملاء.
المقاييس والاستراتيجيات
أظهر البحث أن الشركات التي نفذت بنجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي الوكيل لديها مقاييس واستراتيجيات محددة بوضوح.
حوالي 95% منها لديها استراتيجية محددة على مستوى الشركة وخطة للتنفيذ، و65% لديها مقاييس نجاح شاملة ومتفق عليها مسبقًا مرتبطة بنتائج الأعمال التي تتم مراجعتها بانتظام لمراقبة نجاح التنفيذ.
دون شويرمان، بيغاسيستمز
قال ما يقرب من الثلثين (61%) إنهم يبدأون مشروعًا وكيلًا مع توقع أنه سيحسن تجربة العملاء “بشكل كبير” بمجرد دمجه بالكامل، حيث يبدأ أكثر من نصفهم (58%) تلك المشاريع معتقدين أنهم سيحققون قيمة كبيرة وقابلة للقياس – بما في ذلك إمكانية زيادة رضا العملاء وخفض التكلفة.
وعندما طُلب منهم تسمية العوائق الرئيسية التي تحول دون تحقيق نتيجة إيجابية للمشروع، أشار أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين (77%) إلى نقص الموارد الكافية.
اتفق ثلاثة أرباع المشاركين (75%) على أن الافتقار إلى المعرفة وفهم الفوائد التي يمكن أن يجلبها الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى الأعمال هو أكبر عائق أمام نجاح الذكاء الاصطناعي الوكيل.
قال شويرمان: “إننا نصل بسرعة إلى نقطة تحول مع الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث يكون معدل التبني مرتفعًا داخل المؤسسات، ولكن النضج ليس كذلك”.
وأضاف: “ستأتي القيمة من إعادة التفكير في طرق العمل ومواءمة الثقافة حول ما يجعل الذكاء الاصطناعي ممكنًا. وهذه التغييرات هي ما يفصل بين وعد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وواقع خلق فوائد تحويلية حقيقية”.
وقال: “لن يكون الفائزون في عصر الوكلاء هم أولئك الذين ينشرون الوكلاء أينما ومتى استطاعوا. بل سيكونون أولئك الذين يعيدون تصور أنفسهم ويجدون طرقًا جديدة لمنح العملاء وعملائهم ما يريدون”.
رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.