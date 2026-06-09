الشركات التي تنجح في الذكاء الاصطناعي الوكيل تبدأ بـ “إعادة تصور” العمليات التجارية، حسبما وجدت أبحاث Pega

تبدأ المؤسسات التي تنجح في طرح الذكاء الاصطناعي الوكيل (AI) في مؤسساتها بإعادة التفكير في عملياتها التجارية، وفقًا لصناع القرار في قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.

وجدت دراسة استقصائية أجريت على 500 من صناع القرار في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات الذين نجحوا في إدخال الذكاء الاصطناعي المدعوم من الوكلاء في أعمالهم، أن لديهم العديد من الأشياء المشتركة.

قامت الشركات التي نجحت بتعظيم فوائد مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من خلال تعزيز ثقافة التعاون والابتكار، وفقًا لدراسة أجرتها شركة Pegasystems حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي الناجحة.

وقال دون شويرمان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Pega، إن المنظمات الناجحة كان لديها استراتيجية وخطة على مستوى الشركة لتنفيذ الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، بالإضافة إلى استراتيجية من أعلى إلى أسفل.

وقال: “لا يزال هناك الكثير من الضغوط، وخاصة من مجالس الإدارة، لدفع التكنولوجيا من أجل التكنولوجيا، بدلاً من إيجاد حل محدد لمشكلة عمل محددة”.

قال أكثر من نصف قادة الأعمال (53%) أنهم غيروا عملياتهم التجارية الحالية إلى حد “كبير” من خلال إعادة تصور كل ما تفعله مؤسساتهم لتحقيق أقصى استفادة من تطبيقاتهم الوكلاءية.

واتفقت 80% من المؤسسات الناجحة على أن فرق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات كانت على استعداد لتبني التكنولوجيا والابتكارات والأفكار الجديدة لاستكشاف إمكانيات جديدة.

ووفقاً لشركة Pegasystems، التي أجرت الدراسة مع شركة الأبحاث Savanta، فإن الشركات التي نجحت كانت مدفوعة بالرغبة في تحقيق نتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها.

قال ثلاثة أرباع (71%) منفذي الذكاء الاصطناعي الناجحين إن أحد أهم هدفين قبل النشر كان أتمتة العمليات المعقدة وتبسيطها بحيث يعملون بشكل متسق ويمكن التنبؤ به عبر الأنظمة والأنظمة الأساسية.

كما أفاد أكثر من النصف (58%) أنهم شهدوا بالفعل نتائج يمكن التنبؤ بها، وقللوا من التعقيد، وحسّنوا تجارب العملاء.