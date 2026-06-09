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المحافظ اليمني يوقف ترخيص شركة صرافة في شبوة ويغلق مقرها

AbdHassan09.06.2026
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المحافظ اليمني يوقف ترخيص شركة صرافة في شبوة ويغلق مقرها

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أصدر حاكم البنك المركزي اليمني في عدن، أحمد أحمد غالب، قررا جديدا، اليوم الثلاثاء بشكل منتظم الدوري الممنوح لبن دابي وكيل حوالة – ​​محافظة شبوة- حبان وبإغلاق مقرها.

وطبقاً للوكالة اليمنية الرسمية، فإن ذلك جاء بناء على الجرائم المثبتة بتقرير النزول الإقليمي المرفوع من قطاع البنوك.

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AbdHassan09.06.2026
19
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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