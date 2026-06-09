المحافظ اليمني يوقف ترخيص شركة صرافة في شبوة ويغلق مقرها

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أصدر حاكم البنك المركزي اليمني في عدن، أحمد أحمد غالب، قررا جديدا، اليوم الثلاثاء بشكل منتظم الدوري الممنوح لبن دابي وكيل حوالة – ​​محافظة شبوة- حبان وبإغلاق مقرها.

وطبقاً للوكالة اليمنية الرسمية، فإن ذلك جاء بناء على الجرائم المثبتة بتقرير النزول الإقليمي المرفوع من قطاع البنوك.