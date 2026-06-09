ارتفاع في أسعار الذهب بصنعاء وعدن خلال تعاملات الثلاثاء

يمن مونيتور/قسم الأخبار

سجلت أسعار الذهب في اليمنية، الثلاثاء، ارتفاعًا في كل من صنعاء وعدن مقارنة باليوم السابق، وفقًا لبيانات متداولة من محلات تجارية وسوق الذهب.

بلغ سعر الذهب عيار 21 جرامًا في مدينة عدن نحو 183 ألف ريال، بينما سجل في التصنيع نحو 64 ألف ريال.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 213 ألف ريال في عدن، مقابل 75 ألف ريال في الصنع.

وفيما يتعلق بالجنيه الذهبي (8 جرامات من عيار 21)، تجاوز سعره في عدن مليونًا و478 ألف ريال، بينما بلغ سعر التصنيع نحو 518 ألف ريال.

ونظراً لأن هذه المقاسات تعتبر قيمة شراء الذهب من غير مقبولة عند البيع للعملاء نتيجة لاختلاف اختلاف حجمها إلى آخر.

حسب المصدر في سوق الذهب، يتم احتساب اشتراكات يقدرها 150 ريالاً سعوديًا على كل جنيه ذهب عند بيعه للزبائن.