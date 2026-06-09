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تشييع قائد عسكري يمني في الساحل الغربي بعد مقتله بانفجار استهدف موكبه

AbdHassan09.06.2026
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تشييع قائد عسكري يمني في الساحل الغربي بعد مقتله بانفجار استهدف موكبه

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شيعت حشود من غول والعسكريين، الثلاثاء، جثمان القائد يحيى وحيش في مدينة تكساس العسكرية بمحافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك بعد مقتله في تفجير ناسفة استهدفت موكبه أواخر الأسبوع الماضي.

وأُقيمت مراسم التشييع بعد أداء الصلاة على الفقيد، قبل مواراة جثمانه الثرى في المدينة التي شهدت مشاركة واسعة من قيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية ومواطنين.

وكان وحيش يتولى قيادة الفرقة الأولى في قوات “المقاومة الوطنية”، وقد لقي جماهيره السبت أول انفجار ناسفة استهدفت موكبه في الساحل الغربي، بعد فترة من التوقف التام تعيينه في وضع ضمن ترتيبات تنظيمية شهدتها القوات العاملة في المنطقة.

وخميس، بعد للجنة تحقيق وأمنية للوطنية، عن تفاصيل القبضة على الرجال من الجناة الرئيسية ضمن خلية متهمة باغتيال القائد الأول الفرقة الأولى العميد يحيى وحيش بعد أقل من 24 على عيونه في مدينة الخوخة جنوبي مقاطعة الحديدة غربي البلاد.

المجموعة، في بيان بثه تلفزيون “الجمهورية” التابعة للوطنية (التي يقودها عضو مجلس القيادة المتميز طارق صالح) في الساعة الثامنة الثلاثاء وتابعه “يمن مونيتور”، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية لذلك من رصدت الجناية الرئيسية والقبض عليهما متلبسين خلال محاولتهم الفرار عبر البحر في مديرية تيموكو.

كان رئيس المجلس التنفيذي للقيادة اليمنية، رشاد العليمي، وقد أصدر مديرًا للمسؤول عن التحقيق العاجل في الحادث.

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AbdHassan09.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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