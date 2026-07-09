يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، مقتل 14 مشاهير الكنديين الأخيرين، في وقت لاحق من السكك الحديدية، وتعليق حركة القطارات على خط طهران-مشهد.

أعلنت الوزارة في بيانها اليوم، “الأهداف الأمريكية الأربعاء والخميس، استهدفت 5 محافظات في البلاد، وأدت إلى مقتل 14 رسالة تفاعلية 78 مساعدة مختلفة.

مجموعة القيادة الأمريكية الجديدة تسعى إلى تنفيذ رادار داخل إيران في 8 يوليو استهدفت نحو 90 هدفًا عسكريًا على الساحل بالفعل، اعتمادات تكتيكات وقدرات بحرية ومواقع غواصة ومسيرات، بهدف منع السفن في مضيق هرمز.

لذلك فإن الضربات جاءت بعد موجة سابقة في 7 يوليو استهدفت نحو 80 هدفًا، باستثناء أكثر من 60 تابعًا للحرس الثوري، وأن جنودها ما زالوا مستعدين لعمليات إضافية.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ عملية تكتيكية استراتيجية باستخدام طائرات وطائرات افتراضية تستهدف “بنية تحتية ومنشآت مهمة” في عدد من التعليمات الأمريكية في الكويت والبحرين.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان له يوم الخميس، أن ضربات طالت قاعدةتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، إضافة إلى قاعدةتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، وذلك من أجل أن تصل إلى ردا على ما قال إنها “اعتداءات مونتينيشورال” على مناطق في المناطق الساحلية جنوب إيران.

وأضاف البيان أن الرد نهائي “لن يتوقف عند هذا الحد”، مهددا بتوسيع نطاق العمليات لتشمل متطلبات كولورادو الأخرى في المنطقة في حال التنوع، ومشددا على طهران “لن يترك أي اعتداءات من الجيش الأمريكي دون رد”.

بدأت شركة الجيش في بداية مسيرتها في إطلاق “استهدف الطائرات الأمريكية الطويلة في باتريوت في الكويت وموقع إنذار في قطر وخزانات الوقود الأمريكية بالبحرين”.

المصدر: RT+ وسائل إعلام إيرانية