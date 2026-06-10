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طاولة قابلة للتداول لأسعار الذهب في اليمن مع جدول أسعار الأونصة والعيارات المحلية

AbdHassan10.06.2026
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طاولة قابلة للتداول لأسعار الذهب في اليمن مع جدول أسعار الأونصة والعيارات المحلية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

سجّلت أسعار الذهب في اليمنية، اليوم الأربعاء 10 يونيو/حزيران 2026، تحركات محدودة مع محدودية مع حجب الرغبات بتغيرات الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

وفقا لبيانات تسعيرة السوق، بلغ سعر أونصة الذهب في التعاملات نحو 4257.37 دولارا بدلا من 4172.48 دولارا للبيع، وبسبب الضغط الناتج عن المطالبات الواضحة الدولية.

وعلى المستوى المحلي، لاحظت وجود التسعير فروقاً للمبتدئين بين أسعار الشراء والشراء لمستوى 21 و24 في عدد من المناطق، حيث سجلت أسعار عيار 21 في بعض المؤشرات بين المستويات أقرب إلى 4186 – 4187 ريالاً للجرام، فيما بعد سجل مستوى 24 مستوى أعلى من ملحوظ.

كما أنها تساهم في نشر سوق فروقاً في أسعار الذهب بين حيازات تنظيمية لتسعير مختلفين (صنع وعدن)، وهو ما يعكس التزامنا بالسياسة النقدية وتعدد أسعار الصرف، الأمر الذي ينعكس مباشرة على أسعار الذهب وسبائك.

ويرى متعاملون في سوق الصاغة أن حركة الأسعار لا تزال لا تزال مستمرة بشكل شامل مع أسعار الدولار الأمريكية، بالإضافة إلى التركيز على العرض والطلب المحلي، بالتأكيد على أن يشهد السوق “هدوء البصر” مع ترقب أي تغيرات جديدة في سعر الأونصة خلال الأيام المتبقية.

ويسعد الذهب من أكثر المعادن تأثراً باسعار الصرف في اليمن، حيث تتأرجح أسعاره يومياً تبعاً للحركات العالمية والمحلية في ذلك واحد.

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AbdHassan10.06.2026
16
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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