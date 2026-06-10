حكومة المملكة المتحدة وشركة سيسكو تكشفان النقاب عن مبادرة الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية

بعد عام من تعهدها الأولي بالمساعدة في خلق فرص رقمية شاملة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وإيرلندا، وبعد إطلاقها لمنصة تقدم طريقة جديدة لتشغيل البنية التحتية الحيوية، أقامت Cisco تعاونًا استراتيجيًا مع وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في المملكة المتحدة (DSIT) لاستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) والتقنيات الرقمية المتقدمة للمساعدة في دفع النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة وبناء المهارات الرقمية.

في جوهرها، تدعم المبادرة بشكل مباشر خطة عمل فرص الذكاء الاصطناعي التابعة لحكومة المملكة المتحدة، وهي مصممة للجمع بين خبرات سيسكو التكنولوجية وبرامج المهارات والنظام البيئي الأوسع مع مبادرات السياسة الوطنية لـ DSIT. كما أنه يكمل بيان Cisco يونيو 2025 في المملكة المتحدة وأيرلندا الذي تلتزم فيه شركة الشبكات العملاقة بمساعدة الجميع على الاستفادة من مجتمع أكثر شمولاً رقميًا.

تهدف مذكرة التفاهم هذه، التي تحدد إطارًا حتى عام 2030، إلى البناء على ما تم تحقيقه حتى الآن، مما يساعد على معالجة الفجوة بين طموح الذكاء الاصطناعي والاعتماد على نطاق واسع، مع التركيز على النشر العملي بدلاً من الإمكانات النظرية.

وبعد مرور عام على التزامها، قالت شركة Cisco إنها حققت تقدمًا ملموسًا في المجالات الثلاثة التي تقع في قلب هذا التعهد: تعزيز وجودها في المجتمعات، وتطوير المهارات الرقمية، وتفعيل موظفيها وشركائها.

جزء رئيسي من التعاون لتعزيز ترسيخ مدينة بارنسلي كأول مدينة تكنولوجية في المملكة المتحدة. تسعى المبادرة إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي في بيئات العالم الحقيقي حيث تجتمع البنية التحتية والخدمات العامة والمهارات معًا. يهدف التعاون إلى تحديد المشاريع التي يمكنها استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا Cisco ودورات المهارات لدعم التقدم الذي يحققه الاقتصاد المحلي والمواطنون في بارنسلي. ومن خلال مرحلة تجريبية أولية مدتها 18 شهرًا، يتمثل الهدف في إنشاء مخطط يمكن أن يحقق فوائد مماثلة في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة.

كجزء من مبادرة Tech Town، ومن خلال تحالف Lister، تخطط Cisco لاستكشاف مدى جدوى مختبر حي للرعاية الصحية في بارنسلي لمساعدة مؤسسات القطاع العام والأوساط الأكاديمية وشركاء الصناعة على العمل معًا على التقنيات الناشئة في بيئات العالم الحقيقي. الهدف هو خلق بيئة للمشاركة في إنتاج الحلول – مع التركيز في البداية على تحسين كيفية إدارة مواعيد العيادات الخارجية وتقديم الرعاية الافتراضية. ومن المتوقع أن تتم مشاركة الدروس المستفادة مع صناديق الخدمات الصحية الوطنية الأخرى.

وتسعى مذكرة التفاهم أيضًا إلى تعزيز الدعم لبرنامج TechFirst الحكومي، والذي يهدف إلى منح مليون طالب في المدارس الثانوية إمكانية الوصول إلى تجارب التعلم في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتخطط Cisco للمساهمة في هذه الجهود من خلال ما لا يقل عن 8000 ساعة من العمل التطوعي للموظفين على مدار أربع سنوات؛ برامج لإلهام المهن التقنية؛ فرص الخبرة العملية للطلاب في جميع أنحاء لندن ومانشستر وبرمنغهام وجلاسكو؛ مواضع المسارات المخصصة؛ المواضع على المستوى الجامعي والمستوى T. تخطط Cisco أيضًا لاستكشاف فرص البحث لمرشحي الدكتوراه وتهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى Cisco Networking Academy للمدارس والكليات.

وتعليقًا على الشراكة، قالت سارة ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة Cisco في المملكة المتحدة وأيرلندا: “نحن نؤمن بأن المجتمع الرقمي الذي يعمل لصالح الجميع ليس بعيدًا عن متناول الجميع. كما أنه ليس مسؤولية مجموعة واحدة من الأشخاص أو المنظمات. ولهذا السبب فإن التعاون مهم. ويمثل إعلان اليوم عامًا من التقدم نحو التزامنا بالمساعدة في إنشاء المملكة المتحدة وأيرلندا الرقمية الأكثر شمولاً، مع مسار واضح للتأثير المستقبلي.”

وأضاف كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة: “إن شراكات مثل هذه مع شركة Cisco هي بالضبط ما سيدعم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة. ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية وطموحنا لرفع مهارات 10 ملايين شخص بحلول عام 2030، يمكننا التأكد من أن فوائد الذكاء الاصطناعي لا تظهر فقط في مجالس الإدارة ومراكز التكنولوجيا، ولكن في الفصول الدراسية والمستشفيات والشوارع الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.”

وبالإضافة إلى ذلك، قالت سيسكو إنها ساعدت 100 ألف شخص على تطوير مهاراتهم من خلال أكاديمية سيسكو للشبكات في العام الماضي وحده، وهو ما يعادل خمس سنوات من التقدم في عام واحد و”خطوة مهمة” نحو هدفها المتمثل في الوصول إلى مليون متعلم في المملكة المتحدة بحلول عام 2030.