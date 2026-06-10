تدعو حكومة المملكة المتحدة الخبراء والمجموعات الصناعية لتقديم المشورة بشأن خطط الهوية الرقمية

تحاول حكومة المملكة المتحدة تحسين ثقة الجمهور في مقترحاتها الخاصة بالهوية الرقمية وإعادة بناء العلاقات مع الصناعة من خلال إنشاء مجموعة استشارية جديدة وعقد اجتماعات منتظمة مع أصحاب المصلحة في القطاع الخاص.

وفي خطاب الملك الشهر الماضي، كشفت الحكومة عن خطط لمشروع قانون الوصول الرقمي إلى الخدمات، والذي سيشكل إطارًا قانونيًا يمكنها من خلاله إنشاء وإصدار واستخدام معرفات رقمية.

وقد واجهت المقترحات انتقادات ومعارضة كبيرة من المجتمع المدني وجماعات الخصوصية، في حين وصف النواب في لجنة الشؤون الداخلية إطلاق سياسة الحكومة بأنه “ليس أقل من الفشل الذريع”، مضيفين أن الخطة الأولية لجعل المخطط إلزاميًا – والتحول اللاحق – “قوضت الدعم العام الحالي” للهوية الرقمية.

وبينما ينتظر أصحاب المصلحة نتائج عملية التشاور الأخيرة، قام السكرتير الأول لرئيس الوزراء، دارين جونز – الوزير المسؤول عن سياسة الهوية الرقمية – بتشكيل مجموعة مستقلة من الخبراء مهمتها “توفير المساءلة والبصيرة” للمساعدة في ضمان أن يكون نظام الهوية الرقمية “شاملاً ومفيدًا وموثوقًا”.

ويتراوح الخبراء من الوجوه المألوفة التي تشارك في مجموعات استشارية حكومية رقمية أخرى إلى رجال الأعمال والقادة السياسيين (انظر المربع أدناه). للوهلة الأولى، يبدو أن المجموعة تفتقر إلى عامل واحد مهم – أي خبرة مباشرة في تطوير أو تشغيل أو تنفيذ أنظمة الهوية الرقمية. ومع ذلك، تدرك مجلة Computer Weekly أن هذا كان قرارًا متعمدًا لإبقاء المجموعة خالية من أي مصلحة تجارية.

وفقًا لمكتب مجلس الوزراء، “سوف يجتمع الفريق الاستشاري كل ثلاثة أشهر طوال مدة برنامج الهوية الرقمية لتوفير تدقيق خارجي ورؤية استراتيجية وسيتحدى الحكومة بشأن الأفكار الناشئة أو القرارات السياسية لضمان عمل النظام للجميع.”

بدأت الحكومة أيضًا عملية مشاركة منتظمة مع الهيئات الصناعية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاعي الهوية الرقمية والخدمات المالية “لإبلاغ” البرنامج أثناء تطوره.

وتسببت الحكومة في احتكاك كبير مع قطاع التحقق الرقمي على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، وواجهت انتقادات بسبب افتقارها إلى التواصل والإعلانات التي جعلت خطط الحكومة لتطبيقات الهوية تبدو وكأنها تتنافس مع عروض الصناعة.

وقد أدت الضغوط التي تمارسها الهيئات الصناعية من وراء الكواليس إلى عملية مشاركة أكثر رسمية لمعالجة مخاوف الموردين والاستماع إلى “الدروس والأفكار” من القطاع.

قال جونز: “سيضمن برنامج المشاركة الجديد هذا الاستفادة من رؤى وخبرات الخبراء بينما نبني نظامًا آمنًا ومفيدًا للجميع – ويدعم الخدمات العامة المتوفرة لك عندما تكون في أمس الحاجة إليها”.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية البرلماني في وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا والسكرتير البرلماني في مكتب مجلس الوزراء، جيمس فريث: “نريد أن تعمل الهوية الرقمية للجميع – وهو شيء مفيد وشامل وموثوق. ولهذا السبب نعمل مع الصناعة والمجتمع المدني وغيرهم من أجل تحقيق هذا الأمر بشكل صحيح. وسيستمر برنامج المشاركة الخاص بنا طوال تطوير البرنامج، مما يضمن أننا نسمع من أكبر عدد ممكن من الأشخاص والمنظمات.”

ستستضيف الهيئة التجارية لقطاع التكنولوجيا TechUK مناقشة مع Frith هذا الشهر “لتحديد التفاصيل الفنية المطلوبة لضمان نظام قابل للتشغيل المتبادل وآمن ومتكامل بسلاسة”، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة TechUK جوليان ديفيد.

وكجزء من عملية التشاور، قامت الحكومة أيضًا بتشكيل “لجنة شعبية” – والتي تقول إنها “تم اختيارها لتكون ممثلة على نطاق واسع للجمهور البريطاني بأكمله” – لجمع ردود الفعل والآراء من المواطنين حول الهوية الرقمية.

ورحب ديفيد كراك، رئيس رابطة محترفي التحقق الرقمي، بالتزام الحكومة المتأخر بالمشاركة المنتظمة مع الصناعة.

قال كراك: “تمتلك المملكة المتحدة بالفعل سوقًا حيويًا ومبتكرًا لخدمات التحقق الرقمي (DVS) يعمل بموجب إطار عمل DVS Trust Framework في المملكة المتحدة. يقدم أعضاؤنا حلول هوية موثوقة اليوم، مما يساعد المواطنين على الوصول إلى الخدمات بسهولة أكبر مع دعم الشركات والهيئات العامة للحد من الاحتيال وتحسين الأمن وتعزيز تجربة المستخدم”.

“نحن على استعداد للعمل بشكل بناء مع الحكومة وصانعي السياسات والمنظمين وشركاء الصناعة لدعم التنفيذ المستمر لإطار الثقة والتطوير الناجح لبرنامج الهوية الرقمية الحكومي.”

وأضاف: “مع تطور البرنامج، سيكون من المهم أن تكون المشاركة واسعة النطاق وذات مغزى ومستمرة، بالاعتماد على الخبرة العملية للمؤسسات التي تقدم بالفعل خدمات هوية رقمية موثوقة على نطاق واسع. ومن خلال العمل معًا، يمكن للحكومة والصناعة المساعدة في ضمان قيام المملكة المتحدة بتطوير نظام بيئي للهوية الرقمية يكون آمنًا وشاملاً وقابل للتشغيل البيني وموثوق به من قبل المواطنين.”

في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت مجلة Computer Weekly أنه تم إلغاء مبادرة قطاع العقارات لتقديم نظام الهوية الرقمية بسبب المخاوف بشأن سياسة حكومة المملكة المتحدة ونقص فوائد المستهلك.