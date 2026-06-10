حاول أن تقول إن أرادت مع واشنطن “تضررت” بعد الضربات الجوية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

تهمت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء الولايات المتحدة بـ “ضرر” بالجهود المبذولة في منطقة جازان الحرب، وذلك بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت جنوب إيران.

وقال المتحدث باسم الولايات المتحدة باسم إسماعيل باكيفي في قسم فيديو تناقلته وسائل الإعلام: “للأسف، تلحق الضرر بهذه الطريقة من خلال رسائلها المتناقضة، وتأثيرها في التأثير على التأثير والطالب، والأسوأ من الجميع، من خلال ذلك وتطالب بإطلاق النار”.

وأضاف: “أي عملية دبلوماسية تدمر باستخدام القوة واللجوء إلى عدم العمل على الأرض”.

ورأى أن إسرائيل تُضر بالعملية أيضًا ‌من خلال الأسلحة الأساسية وتدعو إلى إطلاق النار في لبنان. وقال: “بعد ما حدث خلال الليل، نحتاج إلى إعادة تقييم النهج الدبلوماسي مع واشنطن… الإجراء الدبلوماسي يتطلب حدا أقل من المفترض”.

(وكالات)