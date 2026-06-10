مقابلة: دون شويرمان من شركة Pegasystems يتحدث عن كيفية السيطرة على تكاليف الذكاء الاصطناعي المرتفعة

إن التكلفة المتزايدة لاستخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) تدفع الشركات الآن للتوقف للتفكير. نظرًا لأن نماذج الذكاء الاصطناعي (AI) أصبحت أكثر تعقيدًا، فإن الاستفسارات تكلف الشركات تكاليف أكبر بكثير في “الرموز”، وفي بعض الحالات، تؤدي إلى تفاقم الفواتير الكبيرة بشكل كارثي.

ويعني التباين المتأصل فيها أنه لم يعد من الممكن التنبؤ بتكلفة كل مهمة. يقول دون شويرمان، كبير مسؤولي التكنولوجيا (CTO) في Pegasystems، إن نفس المطالبة في يوم من الأيام يمكن أن تنتج استجابة فورية، ولكن قد تستغرق المطالبة المتطابقة تقريبًا في يوم آخر خمس دقائق وتستهلك 10٪ من ميزانيتك المميزة الشهرية.

قامت الشركات بتحفيز الموظفين على زيادة استخدامهم للذكاء الاصطناعي إلى أقصى حد دون النظر بشكل كامل في الفوائد التي تنتجها للمؤسسة. مثل هذا “tokenmaxxing” ترك للشركات فواتير غير متوقعة.

في الشهر الماضي، على سبيل المثال، أفاد موقع Axios أن مؤسسة واحدة لم يذكر اسمها أنفقت أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني على رموز الذكاء الاصطناعي لمنصة Anthropic’s Claud AI في شهر واحد بعد فشلها في وضع حد أقصى لاستخدام موظفيها لتكنولوجيا المعلومات.

وفي أبريل، كشف المدير التنفيذي للتكنولوجيا في أوبر أن الميني كاب وخدمة التوصيل قد استنفدت ميزانيتها بالكامل لـ Claude Code لعام 2026 في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ارتفاع تكلفة رمز الذكاء الاصطناعي أدت الضغوط التجارية لتمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وزيادة تكاليف الطاقة إلى قيام موردي الذكاء الاصطناعي برفع أسعارهم في الأشهر الأخيرة، مما دفع المؤسسات إلى التساؤل عن قيمة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. في بعض الحالات، يقول شويرمان إن الشركات استبدلت الأشخاص بالذكاء الاصطناعي فقط لتدرك أن الذكاء الاصطناعي يكلفهم أكثر من الأشخاص الذين حلوا محلهم. في الأسبوع الماضي، أوضحت ماري دالي، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، الأمر بإيجاز في مقابلة مع بلومبرج. وقالت: “نمو الإنتاجية موجود في كل مكان باستثناء البيانات”. يقول شويرمان لموقع Computer Weekly: “ما حدث هو أن النماذج أصبحت أكثر تعقيدًا”. “النموذج يفكر مع نفسه، أحيانًا يرسل وكلاء آخرين للقيام بأشياء أخرى، وأثناء قيامه بذلك، يقوم باستمرار بتشغيل مقياس الرمز المميز.”

تستيقظ الشركات على تكاليف الذكاء الاصطناعي ويجادل بأن الشركات أصبحت تدرك حقيقة أن تكلفة الذكاء الاصطناعي لا تزيد بشكل خطي مع عدد الحسابات التي يجريها النموذج. ويقول: “كل خطوة تضيف بشكل تربيعي إلى تكلفة العملية”. إذا كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عملية تجارية، فقد تتطلب الخطوة الأولى 500 رمزًا مميزًا، ولكن يجب ترحيل سياق الخطوة الأولى، وبالتالي فإن الخطوة الثانية ستتطلب 1000 رمزًا مميزًا. يقول شورمان إن الخطوة الثالثة ستستخدم 1500 رمزًا، وهكذا. نظرًا لأن الحسابات أصبحت أكثر تعقيدًا وتتطلب المزيد من السياق، فإن التكلفة لا تزداد فحسب، بل يزداد أيضًا خطر هلوسة الذكاء الاصطناعي أو التصرف بشكل غير متوقع. “أفضل استخدام ممكن للذكاء الاصطناعي هو مساعدتي في تنفيذ هذه العملية القابلة للتكرار بشكل صحيح – ساعدني في تعريفها، ساعدني في تصميمها، ساعدني في التأكد من أنها تتبع أفضل الممارسات. واتضح أنني لا أحتاج إلى الكثير من الذكاء الاصطناعي لتحقيق ذلك” دون شويرمان، بيغاسيستمز تتمثل إجابة شركة Pegasystems لإبقاء تكاليف الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة في استخدام التكنولوجيا بطريقة أكثر استراتيجية. تزود Pega شركات Fortune 500 بمنصات منخفضة التعليمات البرمجية لأتمتة عملياتها التجارية وإدارة العلاقات مع عملائها. أعلنت الشركة هذا الأسبوع أنها ستفرض رسومًا على عملائها مقابل نتائج الأعمال، بدلاً من فرض رسوم عليهم مقابل عدد رموز الذكاء الاصطناعي التي يستخدمونها. يرى شورمان أن ما لا يقل عن 60% إلى 70% من العمليات ذات الحجم الكبير ذات المهام الحرجة التي تحتاجها المؤسسات يمكن أتمتتها باستخدام أساليب قائمة على القواعد. يقول: “إن أفضل استخدام ممكن للذكاء الاصطناعي هو مساعدتي في تنفيذ هذه العملية القابلة للتكرار بشكل صحيح – ساعدني في تعريفها، وساعدني في تصميمها، وساعدني في التأكد من أنها تتبع أفضل الممارسات”. “واتضح أنني لا أحتاج إلى الكثير من الذكاء الاصطناعي لتحقيق ذلك”.

تصميم سير العمل على سبيل المثال، يستخدم برنامج Pega’s Blueprint الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأشخاص على تصميم مسارات عمل آلية لمؤسساتهم. نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يقوم بالجزء الأكبر من عمله عند نقطة التصميم، فلا يتعين على وكلاء الذكاء الاصطناعي إعادة التفكير في العملية من الصفر في كل مرة يتم فيها تشغيل العملية. ومع ذلك، يمكن لسير العمل استدعاء وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام محددة – تلخيص مستند أو طلب مدخلات من إنسان، على سبيل المثال – مما يمنح المؤسسات القدرة على استخدام استدلال الذكاء الاصطناعي بطريقة يمكن التحكم فيها. لقد جعلت Pega الآن سير العمل الآلي الخاص بها متوافقًا مع بروتوكول سياق النموذج مفتوح المصدر (MCP). وهذا يعني أن الشركات يمكنها منح وكلاء الذكاء الاصطناعي المبنيين على منصات أخرى – مثل Anthropic Claude، وGoogle Gemini، وOpenAI، وAWS AgentCore، وغيرها – إمكانية الوصول إلى عمليات Pega. يقول شويرمان إنه بالنسبة لشركة Pega، كانت إضافة MCP بمثابة “رفع خفيف نسبيًا”. لا تدري شركة Pega كيفية وصول المؤسسات إلى سير عملها. يمكن للمؤسسات بالفعل الوصول إلى سير عمل Pega من خلال برامج أخرى، مثل Salesforce، على سبيل المثال، دون الحاجة إلى استخدام Pega كواجهة أمامية. لكن بالنسبة للشركات، فإن التغيير هائل، كما يقول. يمكنهم أخذ وكلاء الذكاء الاصطناعي الموجودين لديهم واستخدامهم لمتابعة سير عمل Pega. “بمجرد الاتصال بـ Pega MCP، سيتبع هذا الوكيل القواعد، وسيفعل ذلك دون تفكير مفرط [by making] يقول شويرمان: “هذه دعوة بسيطة نسبيًا للعثور على سير العمل المناسب وإيجاد المهارة”.

من البنوك إلى البيتزا تستخدم الشركات، بما في ذلك البنك الهولندي Rabobank، مكالمات MCP لتحويل روبوتات الدردشة إلى وكلاء أذكياء يكملون المهام للعملاء، مثل التحقق من رصيد الحساب أو احتمال إجراء الدفع. لقد فتحت Blueprint الباب أمام المزيد من الشركات لتصبح عملاء Pega بسرعة أكبر. في الماضي، كان من الممكن أن يستغرق الأمر عدة سنوات حتى تقوم شركة Pega بتطوير نماذج سير العمل ولكي تقرر الشركات ما إذا كانت ستستخدم برنامج Pega أم لا. ويقول: “غالبًا ما يتطلب الأمر مجموعة طويلة من المحادثات ومندوبي مبيعات ماهرين لمساعدة العملاء على فهم مدى تناسب مشكلة أعمالهم مع منصتنا”. باستخدام Blueprint، يمكن للبرنامج الحصول على وصف لما يفعلونه كشركة، ومسح المواد ضوئيًا من موقع الشركة على الويب، وفي غضون دقائق تصميم سير العمل الذي يكون منطقيًا للشركة. لم يضع شويرمان أي أرقام بشأن ذلك، لكنه يقول إن شركة Pega اتخذت قرارًا واعيًا ببيع منصتها لمجموعة واسعة من الشركات، وتعمل جزئيًا بشكل مباشر وجزئيًا من خلال شركاء تجاريين. في السابق، كانت شركة Pega متخصصة في توفير منصاتها للصناعات شديدة التنظيم مثل البنوك وشركات التأمين والرعاية الصحية. ولكنها الآن ترى فرصاً من شركات مثل سلسلة مطاعم البيتزا Papa John’s، التي شوهدت بين الحاضرين في مؤتمر Pega السنوي.