وفاة الأولمبي عن عمر يناهز 38 عامًا تكريمًا للنجم الذي تدرب مع مو فرح | أخرى | رياضة

تم العثور على العداء الأيرلندي Ciarán Ó Lionáird ميتا في مونتريال، كندا، عن عمر يناهز 38 عاما صباح يوم الثلاثاء. تدرب رياضي المسافات المتوسطة جنبًا إلى جنب مع محمد فرح تحت قيادة المدرب ألبرتو سالازار قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2012.

Ó تنافس Lionáird مع أيرلندا في لندن، حيث احتل المركز 13 في سباق 1500 متر بعد معاناته من إصابة في وتر العرقوب في الفترة التي سبقت السباق. قبل اثني عشر شهرًا، شارك في البطولة الكبرى في بطولة العالم لألعاب القوى في دايجو، كوريا الجنوبية، ووصل إلى نهائي سباق 1500 متر قبل أن يحتل المركز العاشر.

ثم، في عام 2013، حصل على أول ميدالية برونزية له في سباق 3000 متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات. Ó يعتقد Lionáird أن مطاردة الذهب كلفته الفضة في جوتنبرج بالسويد. قال: “لو ركضت من أجل الفضة، لم أكن لأتمكن من النوم. لقد ركضت من أجل الذهب وربما خسرت فضة في القيام بذلك”.

أدت جراحة وتر بلانتاريس إلى إنهاء هذا الموسم مبكرًا بالنسبة له. ومع ذلك، تأهل مواطن كورك إلى نهائي بطولة أوروبا لألعاب القوى العام المقبل في زيوريخ. Ó فشل Lionáird في إكمال سباق 1500 متر، بعد أن تعرض للضرب من قبل أحد المنافسين أثناء المسابقة.

واعتزل بعد ذلك في عام 2016، بعد ذلك بعامين، بعد أن أمضى المواسم السابقة يعاني من الإصابات. وصلت العودة قصيرة الأمد إلى المنافسة بعد أشهر من تفشي جائحة كوفيد-19.

أثار ذلك آمال المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 المؤجلة، والتي أقيمت في عام 2021. ومع ذلك، بددت هذه المرة أي احتمالات للعودة، مع اعتزال Ó Lionáird مرة أخرى خلال العام.

لقد عاد إلى الجري الترفيهي مؤخرًا، بعد أن تصالح مع الطريقة التي انتهت بها مسيرته المهنية. Ó قال ليونيرد: “تخلص من العودة، والألعاب الأولمبية، وأي شيء. أدرك الآن العودة إلى نشاط الجري، ومدى حاجتي إليه، وأنني عداء في جوهري. وبقدر ما أريد التخلص منه، أعتقد أنه من المقبول الاعتراف بأن هذا شيء خلقت للقيام به، وهو شيء عليك القيام به.”

أعرب كريستيان مينور، وهو عداء سابق في جامعة ولاية فلوريدا، عن تقديره العميق لـ Ó Lionáird، قائلاً: “لقد كان أحد أفضل أصدقائي، وشريكي في الجري، وأخي. التقينا في الكلية وبنينا ذكريات سخيفة تمامًا معًا. لقد حارب بقوة، وأحب بعمق، وجعل كل من حوله أفضل بصدق. كن هادئًا، ماد لين. حافظ على الممرات في الجنة دافئة بالنسبة لنا.”

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