وزير الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة يدعو إلى بناء مراكز بيانات أكثر جاذبية

من خلال القياس على الجماليات المبهجة لمحطتي السكك الحديدية سانت بانكراس وكينجز كروس، استخدم وزير الذكاء الاصطناعي والسلامة عبر الإنترنت في حكومة المملكة المتحدة، كانيشكا نارايان، العرض الذي قدمه في قمة الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، وهي جزء من أسبوع لندن للتكنولوجيا، لتشجيع بناء مراكز البيانات التي يمكن للناس أن يفخروا بها.

وقال: “إن تراثنا الصناعي مكتوب في المشهد البريطاني”. “إن البنية التحتية تشكل شعور الناس تجاه الأماكن التي يعيشون فيها. وأولئك الذين لم يحالفهم الحظ في الوصول إلى هنا عبر محطة يوستون سيقدرون هذه الحقيقة.”

وأشار نارايان إلى أن سانت بانكراس تم بناؤه لعصر السكك الحديدية، لنقل الأشخاص والبضائع والفرص في جميع أنحاء البلاد. وقال: “لكنه تم بناؤه أيضًا بطموح مدني وعزز لندن وجسد طموح مجتمعاتنا”.

في المقابل، وصف نارايان يوستون بأنه “مبنى عملي، لكنه بصراحة لطيف وقبيح” – وهو رمز لما يحدث عندما ينسى المهندسون المعماريون الغرض المدني من البنية التحتية.

وقال: “مراكز البيانات هي محطات السكك الحديدية الجديدة، ومحطات الطاقة، ومقسمات الهاتف لاقتصاد الاستخبارات”. “إنها ستعمل على تشغيل النماذج والخدمات والأعمال والأدوات العامة التي ستحدد الثورة الصناعية القادمة. كما أنها تقع في أماكن حقيقية، بالقرب من مجتمعات حقيقية.”

وبدلاً من أن تكون مباني تتسامح معها المجتمعات أو تتحملها، دعا نارايان إلى أن يكون تصميم بناء مراكز البيانات شيئًا يمكن للناس أن يفخروا به.

استخدم نارايان خطابه للإعلان عن تحدي تصميم مراكز البيانات RIBA x DSIT، وهي مسابقة تصميم مدعومة من الحكومة يديرها قسم الابتكار العلمي والتكنولوجيا (DSIT) والمعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA) والتي تسعى إلى ضمان أنه مع نمو مراكز البيانات، فإنها تقدم خدماتها للمجتمعات المحيطة بها أيضًا.

وتتمثل الفكرة في تشجيع التعاون بين المهندسين المعماريين والمصممين والمهندسين والمجتمعات لرفع مستوى التصميم عالي الجودة والمشاركة العامة الهادفة والنتائج البيئية المستدامة، والتي، وفقًا لـ DSIT، ستعيد تصور مراكز البيانات ليس فقط كبنية تحتية وطنية حيوية، ولكن أيضًا كأماكن ذات قيمة مدنية حقيقية.

وقال إن المسابقة تهدف إلى رفع مستوى تصميم مراكز البيانات وهي أول مسابقة مدعومة من الحكومة حيث يُطلب من المهندسين المعماريين والمصممين والمهندسين تصميم مراكز البيانات “مع مشاركة عامة هادفة ونتائج بيئية قوية وقيمة مدنية حقيقية”.

وأضاف: “إذا كان المجتمع يساعد في تعزيز عصر الذكاء الاصطناعي، فيجب أن يكون قادرًا على رؤية هذه المساهمة بكل فخر”.