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الرئيس اليمني يطالب بـ لملاحقة شبكات تمويل الحوثيين ويحذر من ظهورات البحر الأحمر

AbdHassan10.06.2026
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الرئيس اليمني يطالب بـ لملاحقة شبكات تمويل الحوثيين ويحذر من ظهورات البحر الأحمر

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وشدد رئيس مجلس الإدارة اليمني، رشاد العليمي، على أن أي اتفاقية سياسية في اليمن يطلب ما وصفه بجذور فقط أمنيا في أقل من ذلك، مشددا على أن السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق في ظل ظل وجود مسلحة خارج إطار الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء، رئيس البعثة الأوروبية لدى اليمن باتريك سيمونيه ديم، حيث يناقش ملفات الجانبان للتعاون، والدعم الأوروبي لإتاحة الفرصة للإصلاحات الاقتصادية والنموية والإنسانية، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

وقال العليمي إن تعاطي المخدرات في اليمن يساهم في مساهمته في العمل على بسط سلطانتها واحتكار استخدام القوة، معتبراً أن وقف تخصيص النار منفرداً لا خصوصية للتنافس ما لم يقترن بخطوات قوة الدولة وتضمن استعادةها.

في مؤتمره الجديد أخرجه العديد، الرئيس اليمني من الرسوم المتحركة التي تضم مجموعة الحوثيين في الممرات البحرية، ندعوا إلى تبني أكثر تحالفة صرامة مع الجماعة وشبكات الدعم لهم.

كما دعت دول أوروبية إلى التوصل إلى إجراءاتها كاملة الحوثيين، بما في ذلك استهداف شبكات التمويل وتهريب الأسلحة وغسل الأموال، معتبراً أن تأخر المجتمع الدولي في السيطرة على المصادر والتحكم في طرق التجارة والملاحة الدولية.

معلومات العليمي أن أمن البحر الأحمر مرتبطة بشكل مباشر بقدرة الدولة اليمنية على تقديمها على سواحلها ومنافذها، وتستهدف أن تدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية اليمنية بنشاط استثماراً في الأمن والجيش.

وبعد ذلك تجتمع جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وخططها لمعالجة أزمة الطاقة والخدمات الأساسية، بما في ذلك توسيع الطاقة الكهربائية ودمجها مع السعودية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة بالدعم السعودي لليمن، لاسيما في قطاع الطاقة، معتبراً أن المساعدات الإنسانية الخاصة بالمشتقات الخاصة ستسهم في خدمة توصيل الكهرباء من الأعباء المعيشية مجاناً.

كما تطلعت إلى دور أوروبي أكبر في دعم المشاركين الاقتصاديين المتأخرين في تأهيل الخدمات، وإحياء السجل الرقمي الدولي إلى حشد الموارد اللازمة لمساندة الحكومة اليمنية من خلال مرحلة التوقف.

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AbdHassan10.06.2026
18
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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