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ماكرون يدعو إلى دعوة مصر والسعودية وقطر والإمارات إلى قمة مجموعة السبع

AbdHassan11.06.2026
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ماكرون يدعو إلى دعوة مصر والسعودية وقطر والإمارات إلى قمة مجموعة السبع

(أ.ف.ب)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيشارك في فعالية مؤثرة مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في جلسة مجموعة السبع في فرنسا الأسبوع المقبل مشاركين في الحرب مع إيران.

سيركز الاجتماع الاجتماعي يوم الثلاثاء المقبل على إغلاق إيران لم هرمز، الأمر الذي له “تأثير حقيقي على اقتصادياتنا” بسبب ارتفاع أسعار الوقود على وجه الخصوص، وعلى “المفاوضات وتوافق إيران”، كما يقول ماكرون.

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AbdHassan11.06.2026
8
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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