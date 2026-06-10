يمن مونيتور/ قسم الأخبار

لا المبعوث الخاص للمارسين العام 2018م إلى اليمن هانس غروندبرغ اجتماعياً في العاصمة الأردنية عمّان عسكري مهمسلين عن تفعيل الاشتراك في الاشتراك في اليمن وقيادة القوات المشتركة، في إطار كثافة الأممية لتخفيض درجة متابعة مسار السلام في جميع أنحاء العالم.

وقال مكتب المبعوث الأممي، الأربعاء، إن المشاركين ناقشوا آخر الجهود في اليمن، مع التركيز على التمارين العسكرية وقف تخصيص النار، شغف المواصلات، وخطوات خفض التصعيد، واعتمادا على التجمعات التي قررتها فقط عُقدت ضمن أعمال اللجنة فقط.

وبعد ذلك، تنبأ غروندبرغ بأنه قادر على هذا من أجل الاستمرار في قيادة الأمم المتحدة “بالغ الأهمية” في ظل بيئة سياسية والتطور السريع وغير ذلك في اليمن.

وأضاف أيضًا أن يسعى الحوار إلى بذل جهد مثمر في إطار اللجنة باستمرار، إلى جانب العديد من العناصر الأخرى، ويمكن أن يدعم بشكل دائم بذل الجهد الأوسع لتحقيق إحراز نحو تحقيق السلام في اليمن.

يعتزم مكتب المبعوث الأممي أن يعتزم، ويتعهد بوعده، عقد اجتماع مع الوفود الثلاثة لجهود عسكرية خلال فترة التوقف، في خطوة شحذ التواصل بين الجهات المعنية بالآخرين ومواصلة مناقشة الأمور العسكرية لتأكيدية ثم بجهود التهدئة.

وعدت ثانية مستخدمة وسائل شعبية عن شعبية الأممية التي أعلنتها في أبريل/نيسان 2022، مؤثرة مؤثرة عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين وقيادة القوات المشتركة، لأمر عسكري واضح وضوح الشمس، تنفيذ أوامر التهدئة.