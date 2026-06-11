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في التوقيع الثاني للاختطافات.. الأمم المتحدة وتعهد الحوثيون بمسؤوليها الإلغاء دون شروط

AbdHassan11.06.2026
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في التوقيع الثاني للاختطافات.. الأمم المتحدة وتعهد الحوثيون بمسؤوليها الإلغاء دون شروط

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ولذلك قررت الأمم المتحدة تخفيف القيود المفروضة على موظفيها والعاملين في المنظمات الإنسانية في اليمن، وعليه أن تتخذ هذه التدابير أعاقت بشكل كبير وصول المساعدات إلى ملايين اليمنيين المحتاجين.

وجاء في بيان من سوب إلى نائب الأمين العام باسم الأمين العام، أن الأمين العام يجدد إدانته لاحتجاجات التعسفية التي يحكمها سلطات الأمر الواقع الحوثية لصالح الموظفين، يساهمون في العمل غير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني والبعثات ويساهمون خلال 2021 و2023 و2025.

يقول الخبراء أن 73 موظفاً موظفاً في الأمم المتحدة ما يعتبروا مساهمين تعسفياً، بما يلبي أحد العاملين في الأمم المتحدة خلال فترة زمنية. كما أوضح أن بعض الممنوعين لا يتواصلون معهم بأسرعهم أو ينطقونهم.

قررت الأمم المتحدة أن ينشروا في المجال الطبي ما لا يجب أن يكون هدفاً للاحتجاج بسبب تجميدهم لواجبهم الإنساني، الجمعة إلى أجل غير مسمى ومن جميع المحتجزين.

وتابع الأمين العام على أهمية عدم التواصل مع الحوثيين من أجل مراعاة الإنسانية والنمو، معرباً عن تضامن منظم كامل مع الموظفين الممنوعين وأسرهم.

وجاء في ختامه أن الأمم المتحدة ستتواصل العمل عبر جميع السبلة وأخيراً إطلاق سراح المحتجزين دائمًا، مع التمسك بالتزامها بدعم الشعب اليمني وتطلعاته إلى سلامته.

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AbdHassan11.06.2026
11
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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