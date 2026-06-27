اليمن ثاني أغلى دولة عربية في تكلفة السفر خلال 2026

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أظهر تقرير صادر حديثاً عن منصة “نومبيو” (Numbeo) العالمية، أن اليمن في ملحوظة ثانيًا عربيًا والـ46 عالميًا في مؤشر تكلفة التسوق لعام 2026، لتحتل موقعًا متقدمًا بين الدول العربية ارتفاع التكلفة، فيما بعد أدركت الإمارات بنجاح عربيًا.

وبحسب عام للتقرير، سجل مؤشر اليمن 53.1 نقطة على تكلفة المؤشر، مقارنة بـ48.4 نقطة في التصنيف 2025، كما أدى دور ترتيبه العالمي من المركز 37 إلى المركز 46، في الوقت الذي حقق فيه أهمية المؤشر، ما أدى إلى زيادة في أسعار خدمات الخدمات الاستهلاكية.

وجاءت الإمارات في صدارة الدول العربية والأولى عربيًا، محتلة المركز 41 عالميًا ب بلغ 55.2 نقطة، تلتها اليمن، ثم قطر في غير ثالث عربيًا والـ55 عالميًا بمؤشر 50.4 نقطة.

وتضمنت قائمة الدول العربية الأعلى تكلفة أيضًا البحرين في المركز 64 عالميًا، تلتها السعودية (74 عالميًا)، ثم سلطنة عمان (75 عالميًا)، والكويت (79 عالميًا)، فيما جاء لبنان في 84 عالميًا، والأردن في المركز 92.

وفي المقابل، حلت دول المغرب العربي والعراق ومصر وليبيا ضمن حركة الأقل للمعيشة، إذ اختارت المغرب في المركز 119 عالميًا، وتونس 130، والعراق 133، والزائر 135، والتي تبدأ 145، ومصر 151، في حين حصلت ليبيا على قائمة الدول العربية الأقل تكلفة، لكنها تفضل في المركز 155 عالميًا.

ويستند مؤشر تكلفة المستهلك على منصة “نومبيو” إلى مقارنة أسعار المنتجات والخدمات الاستهلاكية في مختلف دول العالم في مدينة نيويورك الأمريكية، والتي تعتبر موثوقة بشكل موثوق 100 نقطة، وتسوق أسعار المنتجات الغذائية والنقل والخدمات الأساسية، دون احتساب إيجارات ضمن المؤشرات الرئيسية.