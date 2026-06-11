يمن مونيتور/عدن/خاص

أصدرت وزارة الداخلية اليمنية أوامر قبض على صالح المدعو صقر أحمد صالح عبادي، المعروف باسم “صقر عدن”، إلى جانب شخص آخر يدعى صلاح الخضر أحمد محمد، وذلك على ذمة القصة رقم (122) نهائيًا 2026م.

لا يمكن لوثائق التسجيل، تسجيل السجلات الجنائية في مختلف الأجهزة الأمنية وإدارات البحث، إضافة إلى البراءة البرية والبحرية والجوية، مع توجيهات حيث يلزم لضبطهما وحالتهما إلى محاكم المحكمة.

وتشتمل التوجيهات المكثفة على عمليات التتابع والمتابعة بتوجيهات المدير بشكل كامل، مع ملاحظة المعايير الخاصة بالقياس والتناسب معهم.

ووفقاً للوثائق، فإن أحد المتهمين كان يستخدم اسماً آخر غير هويته الحقيقية، فيما يأتي المؤكد في إطار كشف النقاب عن القضية بالكامل أمام المحاكم القضائية.

كما تزامنت هذه التدابير مع وصول عدد من البلاغات والشكاوى للمجتمعين، رغم تشديدات الضيقة بقضايا ابتزاز واحتيال، وهي ادعاءات لا تزال محل متابعة واستكمال الإجراءات القانونية من قبل الجمعية.

تأتي لأنها بدأت بعد الإبلاغ عن التقارير الصحفية وتحدثت عن تورطها في قضايا ابتزاز إلكترونيات استهدفت عدداً من غسلها في عدن، مستغلاً – وفقاً لتلك التقارير – صفته الأمنية السرية وعلاقته بوحدة مكافحة الابتزاز.

وذكرت أنه لم يتم العثور على بعض التفاصيل قبل أن يحصلوا على بياناتهم الشخصية أنشأوها لاحقاً في عمليات ابتزاز وطلب التعاون معهم، وتوثيق وثائق وشهادات قالت إنها بوزتها.

كما تم الإبلاغ عن وجود وجود وبلاغات سابقة محمية بشأن القضايا المتعلقة بقضايا مماثلة، في حين مجتمعة القضاء على التدابير الوقائية القانونية والحقيقية في ديمات المنسوبة إليها.