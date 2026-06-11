إيران تعلن عن مواقع متعددة للاعبي كرة القدم الأمريكية و3 جرحى بسبب الضربات على طهران

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعلن الحرس الثوري، اليوم الخميس، عن استهداف مواقع مقاتلي لوس أنجلوس من طراز “إف35″ و”إف15″ و”إف16”.

وأضاف الحرس الثوري في بيان، أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، أن قوات الفضاء التابعة له، استهدفت صباح الخميس، بـ12 صاروخا باليستيا، أماكن انتشار المقاتلين “إف35″ و”إف15″ و”إف16” الأمريكية، “وكذلك تقوم بمهمة متعددة الاستخدامات في قاعدة التحكم الزرقاء ودمرت لذلك ما زالت ترى الكثير من المقاتلات”.

وقال الهجوم، مخاطبا الشعب أصله، “إن أبناءكم البواسل أيها الشعب المستثمر والبطل والذين عرضتم في ضوء الصمود في ميدان الملاحم، نصابا جديدا من البصيرة والمقاومة، ردوا بالتوكل على الله، ردا قويا على امتيازات عديدة في وقت لاحق من الغزو الأمريكي للأطفال”.

وأضاف: “عمليات مقاتلي الإسلام ستستمر حتى معاقبة الجيش الأمريكي القاتل للأطفال وطالما شرور المعاناة”.

من جزء آخر، أُصيب ثلاثة أشخاص على الأقل في مقاطعة طهران بسبب الضربات التي لاحظتها الولايات المتحدة ليلا، وفقًا لما ذكره إعلام إيراني الخميس.

وذكرت وكالة باسم فارس رئيس خدمة الطوارئ في محافظة طهران محمد إسماعيل توكلي، قائلة “ثلاثة أشخاص أُصيبوا في حادثة علاقة بالهجمات الأمريكية الوحشية في محافظة طهران”.

ولم تضرب الضربات إلى حد كبير إلى جنوب إيران، لكن الحرس الثوري قال إن مواقع أخرى بالقرب من العاصمة تتجه لهجمات، بما في ذلك كرج ونزار آباد وبيشفا.

(وكالات)