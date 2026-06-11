Motive AI Coach يقود تكنولوجيا المركبات المتصلة إلى المملكة المتحدة

تطلعًا إلى توسيع نطاق الوصول إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة من خلال حل سلامة تدريب السائقين باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) – المستخدم لحساب استخدام الوقود والامتثال وصحة المعدات – تقدم شركة Motive، موفر منصة عمليات الذكاء الاصطناعي الفعلية، الآن للسائقين في المملكة المتحدة نظام تعليم السائق المخصص الخاص بها بتقنية AI Coach.

تم إطلاق النظام قبل أسبوعين في المؤتمر التكنولوجي السنوي للمطور، وهو مصمم لتقديم تعليقات مخصصة تلقائيًا وعالية الجودة على نطاق واسع باستخدام مقاطع فيديو تدريبية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. تدعي شركة Motive أن مؤسسات الأساطيل في المملكة المتحدة يمكنها استخدام النظام لتقليل أعباء العمل التدريبية بنسبة تصل إلى 100% مع تحسين السلامة والأداء، مع توجيه سريع ومتسق لكل سائق.

عند تقديمها إلى المملكة المتحدة، قالت Motive إن تدريب السائقين أمر بالغ الأهمية ولكن من الصعب توسيع نطاقه، خاصة في بلد حيث ارتفاع تكاليف التأمين، وتدقيق وكالة معايير السائقين والمركبات والمتطلبات المستمرة لشهادة الكفاءة المهنية للسائق تزيد من الضغط على الأساطيل.

علاوة على ذلك، حذرت شركة Motive من أن الاحتفاظ بالسائقين أصبح تحديًا كبيرًا عبر الاقتصاد المادي بأكمله. نقلاً عن بيانات من منصة إدارة الأسطول والامتثال Zerity، لاحظت أن الأساطيل الكبيرة، خاصة في المملكة المتحدة، تشهد معدلات دوران سنوية تصل إلى 60٪ وأن فقدان سائق واحد يكلف المؤسسات ما متوسطه 6300 جنيه إسترليني.

وهذا يعني أنه بالنسبة لأسطول يضم 1000 سائق، يمكن أن تصل تكاليف الدوران إلى ما يقرب من 4 ملايين جنيه إسترليني سنويًا. علاوة على ذلك، تواجه المملكة المتحدة نقصًا متوقعًا في عدد سائقي الشاحنات الثقيلة يصل إلى 200 ألف بحلول عام 2030، مما يهدد 82٪ من السلع المحلية التي يتم نقلها عن طريق الشحن البري في المملكة المتحدة.

علاوة على ذلك، حذرت Motive من أنه في العديد من الأساطيل، لا يزال التدريب يركز على الأخطاء، في حين يظل التعرف عليها يدويًا وغير متسق ويصعب قياسه. والنتيجة هي السائقون المنعزلون الذين هم أكثر عرضة للمغادرة، والتحديات في توظيف مواهب جديدة.

وهناك مشكلة أخرى حددتها Motive وهي أن مديري السلامة غالباً ما يشرفون على مئات أو آلاف السائقين، ومع ذلك فإن بعض المديرين يقضون أقل من ثلث وقتهم في إدارة الأفراد، بما في ذلك جلسات التدريب. وحتى عندما يتم التدريب، يصعب الحفاظ على الاتساق والدقة، وبدون الحصول على تعليقات شخصية في الوقت المناسب، يتكرر السلوك غير الآمن.

تم تصميم AI Coach ليحدد تلقائيًا أحداث السلامة التي لها أكبر تأثير على نتيجة السائق والأكثر خطورة، لإعطاء السائقين سياقًا حول ما يمكنهم القيام به للتحسين وسبب أهميته. إنه مضمن في Motive Workforce Management، النظام الأساسي المركزي للشركة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يعمل على رقمنة وأتمتة عمليات القوى العاملة المهمة.

يقدم النظام مقاطع فيديو تدريبية تلقائية وشخصية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي كل أسبوع من خلال Motive Dashboard وتطبيق Driver. توفر مقاطع الفيديو التدريبية تعزيزًا للتعرف على الجوانب التي أدى فيها السائق أداءً جيدًا، بالإضافة إلى تعليقات قابلة للتنفيذ لتقديم تحسين مستمر في سلامة السائق وأدائه.

يمكن للأساطيل الاختيار من بين عدد من الصور الرمزية التي تم إنشاؤها مسبقًا أو تسجيل صورة رمزية مخصصة لتوفير رسائل فيديو مخصصة تزيد من المشاركة والاحتفاظ. تُعزى التعليقات الشخصية إلى القدرة على المساعدة في تقليل المخاطر وتعزيز السلوكيات الآمنة في وقت أقرب. تم تصميم الرسائل النصية الآلية والإشعارات الفورية لتذكير السائقين بمراجعة ملخصات ملاحظاتهم الأسبوعية، مما يقلل من المتابعات اليدوية.

وتعليقًا على الإطلاق، قالت نيانيا جوف، نائب الرئيس الإقليمي لأسواق المملكة المتحدة في شركة Motive: “إن الثغرات في تدريب السائقين تعرض المؤسسات لخطر الحوادث التي يمكن الوقاية منها. لكن تدريب السائقين لا ينجح إلا إذا كان دقيقًا وموثوقًا من قبل السائقين. يستخدم AI Coach الذكاء الاصطناعي عالي الدقة لإرسال مقاطع فيديو تدريبية مخصصة تلقائيًا، مما يمكن أن يقلل بشكل كبير من عبء عمل المدير مع تحسين السلامة ومشاركة السائق.”

قال آدم فوكس، مدير العمليات في شركة Beeline لتشغيل الحافلات، إن الشركة قضت في السابق عدة ساعات في مراجعة الحوادث وإجراء تدريب فردي بعد فترة طويلة من وقوعها. وأضاف: “مع برنامج Motive’s AI Coach، يأتي التدريب الشخصي التلقائي من وجه مألوف ويساعدنا على تقديم تعليقات على نطاق لم نكن نعتقد أنه ممكن”. “يساعدنا AI Coach، الموثوق والدقيق دائمًا، في الحفاظ على سلامة السائقين لدينا وتقليل معدل الحوادث لدينا.”