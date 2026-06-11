تهدف الحكومة إلى جعل المملكة المتحدة في المركز الأول في مجال الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر

وفي كلمته أمام قمة الذكاء الاصطناعي في لندن، قال كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي والسلامة عبر الإنترنت، إن حكومة المملكة المتحدة تهدف إلى جعل بريطانيا موطنًا لمطوري الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، لتعكس نجاح الويب.

تحدث نارايان في كلمته عن حاجة المملكة المتحدة إلى تحديد استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وقال للمندوبين الذين حضروا القمة: “علينا أن نسأل بصراحة، ما هي القصة التي تُروى لنا عن الذكاء الاصطناعي اليوم؟ في كثير من الأحيان، تكون قصة حتمية الذكاء الاصطناعي. ولم تقبل بريطانيا قط وجهة النظر هذه للتقدم. لقد رفضنا الحتمية التكنولوجية لصالح الوكالة: وكالة دولتنا، وكالة مجتمعاتنا، وكالة شعبنا”.

وفي إشارة إلى اختراع الويب، قال: “عندما جعل تيم بيرنرز لي شبكة الويب العالمية مفتوحة، فعل شيئًا عميقًا. لقد أزال الحواجز أمام البناء. وأنشأ منصة يمكن لأي شخص المشاركة فيها. من شبكة الويب العالمية إلى AlphaFold، اختارت بريطانيا دائمًا فتح تقنيات جديدة، وليس إغلاقها.

وقال نارايان: “إن أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي في العالم لن يتم بناؤها خلف أبواب مغلقة من قبل حفنة من الشركات – بل سيتم بناؤها من قبل أشخاص يرسلون التعليمات البرمجية ويشاركونها ويسمحون للآخرين بتحسينها. نريد أن يختار هؤلاء الأشخاص البناء هنا في بريطانيا، ونريدهم أن يعرفوا أن هذا بلد يدعمهم لتحقيق النجاح”.

واستغل الوزير كلمته في قمة الذكاء الاصطناعي للحديث عن هاكاثون Hack for Impact وصندوق Open Source AI Builder Fund الأخير، والذي قال إن قيمته تزيد عن نصف مليون جنيه إسترليني. وقال: “إذا قمت ببناء شيء هنا يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك، فلن نتركك عالقًا في النموذج الأولي”.

وقد جمع الهاكاثون الذي تم تنظيمه مؤخرًا، بدعم من شركة Nvidia، المئات من مطوري الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر من جميع أنحاء المملكة المتحدة لبناء أدوات تعالج التحديات عبر الخدمات العامة والبنية التحتية للمدينة، باستخدام البيانات المفتوحة من مدينة لندن.

من خلال صندوق AI Builder مفتوح المصدر، قال نارايان إن حكومة المملكة المتحدة توفر ما قيمته 500000 جنيه إسترليني من الحوسبة – 160000 ساعة GPU (ساعات وحدة معالجة الرسومات) من قوة المعالجة – من موارد أبحاث الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة. الهدف هو منح المشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تحتاجها للانتقال من النماذج الأولية إلى أدوات الذكاء الاصطناعي العامة.

إلى جانب تمويل الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، قال نارايان إن الحاضنة الحكومية الداخلية للذكاء الاصطناعي ستقدم لمطوري الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر خطة توجيه من خلال برنامج توجيه منشئ الذكاء الاصطناعي. يهدف هذا إلى الجمع بين الفائزين في الهاكاثون وخبراء من حاضنة الذكاء الاصطناعي (i.AI)، فريق الذكاء الاصطناعي الداخلي التابع للحكومة، لمساعدة أفضل الأفكار في أن تصبح أدوات عامة عاملة.

قالت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا (DSIT) إن i.AI جلبت كبار خبراء الذكاء الاصطناعي من جامعات المملكة المتحدة من خلال برنامج زمالة مفتوح المصدر لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر التي تعمل على تحسين الخدمات العامة، من التعليم إلى الشرطة. وفقًا لـ DSIT، يذهب برنامج توجيه منشئ الذكاء الاصطناعي إلى أبعد من ذلك، حيث يدعم بريطانيا لتصبح الوجهة العالمية المفضلة لمنشئي الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر.

هناك أيضًا مجلس جديد مفتوح المصدر لتطوير الذكاء الاصطناعي، والذي قالت DSIT إنه يمنح 10 مطورين مقيمين في المملكة المتحدة تحت سن 30 عامًا خطًا مباشرًا إلى الحكومة حتى يتمكنوا من التأثير على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتطويره. وسيعقد مجلس الإدارة، برئاسة نارايان، سلسلة من اجتماعات المائدة المستديرة خلال عام 2026.

وقال نارايان إن مجلس الإدارة سيضع المطورين “مباشرة في قلب استراتيجية الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر للحكومة”.