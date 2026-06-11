قمة الذكاء الاصطناعي في لندن: دور الذكاء الاصطناعي في الدفاع في المملكة المتحدة

إن تطور الذكاء الاصطناعي (AI) يعني أن ما هو جديد اليوم سيتم تجاوزه حتماً في غضون بضعة أشهر فقط. وفي حديثه في قمة الذكاء الاصطناعي في لندن، أخبر قائد القوات الجوية المارشال ريتش نايتون، رئيس أركان الدفاع، المندوبين أنه حتى نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية لديها القدرة والقدرة على تحويل الحرب.

وقال: “يمكنهم معالجة صور الأقمار الصناعية والمعلومات مفتوحة المصدر والخدمات اللوجستية والتوقيعات الإلكترونية وتقارير ساحة المعركة على نطاق لا يمكن لأي مقر بشري أن يكرره”. “يمكنهم تحديد الأنماط والشذوذات وحتى اقتراح مسارات العمل الممكنة.”

ويعتقد نايتون أن نماذج الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد القادة على فهم ليس فقط ما يحدث الآن، ولكن ما قد يحدث بعد ذلك: “لا أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدمًا بسرعة لمدة خمس سنوات أو حتى 35 عامًا من اليوم لنرى كيف سيتشكل الذكاء الاصطناعي على ساحة المعركة في المستقبل”.

وكما أشار نايتون، هناك الآن مجموعة من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي بدأت تتفوق في الأداء على خبراء مستوى الدكتوراه وتتنافس مع مهندسي البرمجيات رفيعي المستوى. وقال إن المدة الزمنية التي يستغرقها الذكاء الاصطناعي لإكمال المهام بشكل مستقل تقل بشكل كبير: “إن الحدود تتحرك بسرعة لا تصدق ويجب أن نكون مستعدين لتحديث افتراضاتنا حول ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي بسرعة لأنه يتغير كل ستة أشهر.

“يمكننا أن نتخيل ما قد يعنيه هذا بالنسبة للدفاع، إذا تمكنا من مواكبة الحدود واستغلال النماذج والتغييرات الجديدة حيث يتم تحديثها كل ستة أشهر أو بشكل أسرع، فسنحصل على ميزة واضحة في المستقبل.

وذكر نايتون أن العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية لديها بالفعل القدرة على تسريع دورة صنع القرار العسكري إلى سرعة الآلة، وإزالة ما أسماه “العديد من التحيزات المعرفية التي تطارد عملية صنع القرار البشري”، مضيفًا: “هناك مخاطر هائلة وفرصة هائلة حتى قبل أن نفكر في المسائل الأخلاقية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب”.

لكنه قال إن سياسة المملكة المتحدة تظل هي أن البشر، وليس الآلات، هم المسؤولون عن القرارات، خاصة عندما يتعلق الأمر باستخدام القوة المميتة. وقال: “سيستمر الدفاع في ضمان وجود سياق مناسب للمشاركة البشرية في تطوير جميع الأنظمة التي تدعم الذكاء الاصطناعي”.

وبالنظر إلى بعض الطيارين الذين يعملون حاليًا، قال نايتون إن البحرية الملكية تجري تجارب في البحر باستخدام السفينة التجريبية XV Patrick Blackett. تم تجهيز القارب الآلي القابل للنفخ بكاميرات وأجهزة استشعار على متنه، والتي تغذي البيانات والفيديو إلى وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر في XV Patrick Blackett لتحليلها. يمكن تجهيز السفينة بأجهزة استشعار وأسلحة أخرى تمكنها من استخدامها في عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع مع تغذية البيانات في الوقت الفعلي.

“نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكين الملاحة المستقلة بالكامل واتخاذ القرار في السفن غير المأهولة من خلال دمج بيانات الاستشعار وتوفير القدرة على التصرف دون أي مدخلات بشرية. وقال نايتون: “هذه هي القدرة الأساسية لتنمية بحرية هجينة”.

ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا لتعزيز فعالية أجهزة الاستخبارات العسكرية للتغلب على ما يصفه نايتون بـ “العمليات والأدوات القديمة المعنقدة”. والنتيجة، بحسب نايتون، هي أن المحللين العسكريين تمكنوا من تقليص زمن تحديد الهوية والاستجابة من أسابيع إلى ساعات.