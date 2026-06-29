لن يتسامح الجمهور البريطاني مع التعطيل السيبراني بعد الآن

يقول ما يقرب من 75% من المستهلكين في المملكة المتحدة إنهم سيقللون أو يتوقفون عن استخدام خدمات الشركة في أعقاب حدوث اختراق إلكتروني كبير، وادعى 4% فقط أن الاختراق لن يغير سلوكهم على الإطلاق، وفقًا لتقرير نشره مزود خدمة الاتصالات (CSP) TalkTalk Business.

الدراسة بعنوان الثقة في عالم متصلويكشف أيضًا أن 70% لن يتحملوا أكثر من 24 ساعة من التوقف بعد الهجوم السيبراني، و36% سيقبلون بضع ساعات فقط من التعطيل، و15% لن يتحملوا حتى انقطاعًا لمدة ساعة.

بعد مرور ما يزيد قليلاً عن عام على حادثة Marks & Spencer سيئة السمعة، قالت TalkTalk إن انعدام الثقة المتزايد و”نافذة التسامح” المتقلصة أظهرا أن التوقعات المتعلقة بالمرونة السيبرانية تتغير بسرعة حيث أصبحت المؤسسات التي تتعامل مع الجمهور أكثر اعتماداً على التكنولوجيا الرقمية، ويتم الإبلاغ عن الهجمات السيبرانية ومناقشتها على نطاق أوسع.

في الواقع، قال 66% من 1000 فرد من الجمهور الذين شملهم الاستطلاع إن قراءة أو مشاهدة القصص الإخبارية السائدة حول الهجمات السيبرانية تعمل على تغيير كيفية تفاعلهم مع المنظمات عبر الإنترنت، حيث ارتفعت هذه النسبة إلى 83% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 24 عامًا، مما يدل على كيفية انتشار تداعيات الهجمات السيبرانية إلى ما هو أبعد من المتأثرين بها بشكل مباشر.

وقالت روث كينيدي، الرئيس التنفيذي لشركة TalkTalk Business: “يُظهر بحثنا أن المؤسسات يتم الحكم عليها بشكل متزايد بشكل أقل بناءً على ما إذا كانت الهجمات قد وقعت، وأكثر على ما إذا كانت الخدمات ستظل متاحة عند حدوث انقطاع”.

“بالنسبة للعديد من المؤسسات، أصبحت المرونة الآن مشكلة ثقة العملاء بقدر ما أصبحت مشكلة أمنية. إذا توقفت الخدمات الحيوية عن العمل لساعات، فلن ينتظر الناس على نحو متزايد، وسيكون المستهلكون الأصغر سنًا على وجه الخصوص أسرع بكثير في تغيير سلوكهم عندما تهتز الثقة.

وأضافت: “لهذا السبب لم يعد من الممكن فصل المرونة عن الاتصال والبنية التحتية بعد الآن. فالمنظمات الأفضل استعدادًا للموجة التالية من الاضطراب السيبراني هي تلك التي يمكنها التعافي بسرعة والحفاظ على الخدمات متاحة تحت الضغط”.

وعندما سُئلوا عن أنواع المؤسسات التي تقلقهم أكثر فيما يتعلق بالأمن السيبراني، أشار 30% من المشاركين أولاً إلى تجار التجزئة و25% إلى الخدمات الحكومية. يمتد الاهتمام العام أيضًا إلى مقدمي خدمات الاتصالات وشركات الخدمات اللوجستية والتوصيل.

ويمكن وصف كل هذه المنظمات بخدمات “الاتصال العالي” – تلك التي يتفاعل معها المستهلكون بشكل متكرر، مثل M&S أو Co-op، وتلك التي تتمتع بمكانة عامة عالية وتجذب الانتباه على الفور عندما تبدأ الخدمات في التعطل أثناء وقوع حادث ما.

وجدت TalkTalk أن توقعات المستهلكين متسقة وقائمة على النتائج. يتوقع الجمهور أن تتمتع المؤسسات بوسائل حماية قوية وأن تقوم بالإبلاغ بوضوح عن الانتهاكات، ولكن في الوقت نفسه، لا يزال الوعي الفني السائد منخفضًا – بالكاد سمع 30٪ من الأشخاص عن هجوم حجب الخدمة الموزع (DDoS)، على سبيل المثال. يريد الناس فقط أن تكون الخدمات آمنة وأن تعمل.

وفي ضوء ذلك، قال التقرير، ينبغي تأطير المرونة السيبرانية وبناءها في سياق مناسب، مع نتائج يستطيع الناس العاديون الشعور بها – مما يعني توافر الخدمة والتعافي، إلى جانب الطمأنينة.

يجب على المنظمات عالية الاتصال التي ترغب في تحقيق مثل هذه النتائج أن تدرك أن ذلك يعتمد على نهج قياسي ومتسق ومركزي للمرونة السيبرانية.

وقال TalkTalk إن هذا سيكون التحدي الرئيسي للعام المقبل – الأمن الذي يصمد من الناحية التشغيلية، تحت الضغط، عبر العقارات، والذي يلهم ثقة ملموسة بين الجمهور.

وخلص مؤلفو التقرير إلى أن “المؤسسات التي تتقدم بشكل أسرع لن تكون بالضرورة هي التي تضيف أكبر عدد من الأدوات. بل ستكون هي التي تقلل النقاط العمياء، وتشدد الاتساق عبر المواقع والخدمات السحابية، وتبني الاستمرارية في الشبكة – لأن هذا هو ما يحول الحادث من انقطاع طويل إلى انقطاع محاصر”.