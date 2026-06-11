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سبب انسحاب جيروين برايس من كأس العالم للسهام بسبب غياب الويلزي | أخرى | رياضة
لماذا يغيب جيروين برايس عن كأس العالم للسهام – لكن لماذا؟
- انسحاب: انسحب جيروين برايس من تمثيل ويلز في كأس العالم للسهام 2026 في فرانكفورت. انطلقت البطولة المرموقة اليوم (الخميس 11 يونيو) وستتضمن جلسات بعد الظهر تبدأ في الساعة الواحدة بعد الظهر.
- المضاربة: وسرعان ما ظهرت شائعات واسعة النطاق تشير إلى أن المخاوف الصحية كانت السبب الرئيسي لانسحابه المفاجئ. جاء هذا الافتراض من التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة أخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في ليدز، حيث اعترف بصراحة أن صحته لم تكن في وضع جيد.
- السبب الحقيقي: تحول النجم الويلزي سريعًا إلى حسابه الشخصي على Instagram لإصدار بيان حازم يضع الأمور في نصابها الصحيح. وأكد لمتابعيه أن قراره بالانسحاب من كأس العالم لا علاقة له بأي مخاوف صحية.
- الالتزامات العائلية: وبدلاً من ذلك، كشف برايس أن دائرة رمي السهام الاحترافية التي لا هوادة فيها قد أرهقته وكان بحاجة إلى راحة يستحقها عن جدارة. وشدد على أن التراجع عن كأس العالم كان ضروريًا تمامًا من أجل تكريس المزيد من الوقت الممتع لأحبائه. قال رجل الثلج: “يجب أن يكون هناك وقت يمكنني فيه أخذ إجازة قصيرة ومنح بعض الوقت لعائلتي لأن الجدول الزمني مزدحم في الوقت الحالي. الأمر يتعلق فقط بأخذ استراحة وقضاء بعض الوقت مع العائلة.”
- الاستبدال: بعد أن جعل نفسه غير متاح، اضطر المعسكر الويلزي إلى التدافع للحصول على بديل مناسب في وقت قصير للغاية. تم استدعاء نيك كيني رقم 60 عالميًا في النهاية ليكون شريكًا جوني كلايتون، وهو ما يمثل قفزة كبيرة في الضغط على الوافد الجديد في البطولة.
- تاريخ: ليست هذه هي المناسبة الأولى التي يختار فيها برايس عدم المشاركة في حدث الأزواج المميزة في الآونة الأخيرة. لقد تخطى سابقًا نسخة 2024، مع تدخل جيم ويليامز لملء مكانه بنجاح إلى جانب كلايتون.
- ضربة قوية: يُنظر إلى الانسحاب على نطاق واسع على أنه انتكاسة كبيرة لآمال ويلز في رفع الكأس وتأمين حصة من صندوق الجائزة المربح البالغ 500 ألف جنيه إسترليني. أثبت برايس وكلايتون تاريخيًا أنهما شراكة هائلة، حيث انتصرا معًا في عامي 2020 و2023، بينما وصلا أيضًا إلى النهائي في عام 2025.
- المضي قدما: على الرغم من الابتعاد عن كأس العالم هذا الصيف، لا يزال برايس يتمتع بقدرة تنافسية شديدة في موسم رمي السهام الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد واصل النضال من أجل الحصول على مكان ثمين في الملحق، مما يدل على أن غيابه المؤقت عن مسابقة الزوجي لا يزال بعيدًا عن الستار على عامه في رمي السهام.
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