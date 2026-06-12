مقتل شخص يمني وزوجين سوريين في هجوم مسلح استهدف منزل محافظ عدن

يمن مونيتور/ عدن/ خاص:

تستهدف مواطنين مواطنين من الجنسية السورية، مساء يوم الخميس، أول هجوم مسلح ينفذه عنصر منفلت استهدف منزل وزير الدولة حاكم العاصمة المطر عدن، عبد الرحمن شيخ، قبل أن يلوذ الجاني بالفرار وسط استنفار للأجهزة الأمنية لملاحقته وضبطه-حسب بيان رسمي.

صدر بيان عن السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، ذلك العنصر المسلح أقدم ما في إطلاق النار بشكل مباشر وكثيف فورد حارس البيت المحافظ عبد الرحمن شيخ، مما أدى إلى استشهاد أحد أفراد الحراسة، وهو الجندي أحمد البطاني.

ولما الناشطة السورية السورية عن هوية القتيلين.

وأضاف البيان، وبعد ذلك أيضًا عن القتلى والجرحى من المواطنين السوريين كانا يمران في الطريق العام بعد حدوث الحادثة، بالإضافة إلى عدد صغير من المشاركين والمشاركين متباينة نقلوا على بدئها إلى حضورهم العلاج.

وقال البيان إنه وفور ظهورها، مباشرةت الأجهزة الأمنية في عدن واتخاذها بشكل عاجل وانتشارها في محيط المنطقة، حيث بدأت عمليات واسعة لتعقب الجاني الفار و الكشف عن الملابس ودوافعه.

وتتطلب السلطة المحلية أن “هذه الأعمال الإجرامية لن تثني المؤسسة الأمنية للقيام بواجباتها في افتراض افتراضي ومحاربة الانفلات”.

وعبّرت السلطة المحلية، الممثلة بوزير الدولة محافظ عدن، عن خالص تعازيها ومواساتها “لأسرة الشهيد الجندي أحمد البتاليني، ولذوي لسبب من الجنسية السورية”، متمنية الشفاء العاجل لعدم وجود هذا الخيار الغادر.