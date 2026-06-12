حققت المكسيك فوزا سهلا في جنوب أفريقيا في بداية مونديال 2026

يمن مونيتور/ (أ ف ب)

فازت المكسيك، إحدى ثلاث دول عالمية لكأس العالم 2026 في كرة القدم، فوزا سهلا للوصول إلى جنوب أفريقيا التي أكملت اللاعبين، الخميس على ملعب أستيكا في مكسي

شارك خوليان كينيونيس الهدف الأول في مونديال العالم (9)، ومعزز راوول خيمينيس في الشوط الثاني (67)، في مباراة طُرد فيها الجنوب الشرقين سيفيلو سيتولي (49) والبديل ثيمبا زواني (84)، والمكسيكي مونتي سيسارس (90+2).

وحصدت المكسيك ثلاث نقاط، لتتصدر المجموعة الأولى في انتظار مواجهة كوريا الجنوبية وتشيكيا التي تقام في وقت لاحق في غوادالاخارا.

وانتهت المواجهة بين خافيير أغيري مدرب المكسيك والبلجيكي هوغو بروس مدرب الجنوب واختراع الأول، على مواجهتهم كلاعبين في افتتاح مونديال 1986 في ملعب عينه، عندما تواجد المكسيك 2-1.

بدأت المكسيك في صناعة ضاغطة، وكادت روبرت عبر راوول خيمينيس لكن الجارديان رونوين ويليامز تعاون مع تسديدته برد الفعل السريع (5).

لم يتأخر الهدف، عندما بدأ كينيونس باك في تحقيق الأهداف العالمية، مستغلا خطأ دفاعيا من سفييلو سيتولي، فأطلق بتسديدة قوية بين هايدي الجارديان (9).

وكان كينيونيس الموسم الماضي أفضل أهداف الدوري السعودي (33)، متقدما على إيفان توني والنجم كريستيانو رونالدو.

وأهدر جناح القادسية فرصتين أخريين، إلا بعد ارتطمت بالقائم قبيل الاستراحة، بينما عانى منتخب جنوب أفريقيا في بناء توليفة في البداية، قبل أن يختبر مبيكيزيلي مبوكازي الجارديان راوول رانخل بتسديدة سريعة مع تحسن الضغط في الدقائق الأخيرة.

جاء ذلك ثانيًا، ووقف دفاعًا عن جنوب الجنوب بصفعة ثانية، عندما انطلق لغوتيريس منفردًا تجاه شاب، فأب سيتولي انته لينال كارت الأحمر (49).

ساهم عدد كبير من لاعبي فريق المكسيك في النتيجة، عندما سجل خيمينيس برأسية أهدافه الأولى في كأس العالم في أول مشاركة له في البطولة (67).

غرقت جنوبًا وأصبحت أكثر قدرة على اللاعبين! بطاقة أخرى حمراء! في الوهلة الأولى بشكل عام، لم تبد اللعبة عنيفة إلى حد كبير، إذ قطع لافرادو الطريق البديل أمام زواني، والذي بدأ ابتكاره في وجهه أثناء محاولته تجاوزه (84).

وعدد البرازيلي ويلتون سامبايو البطاقة الحمراء للمرة الثالثة، لكن هذه المرة في وجه العمال المكسيكيين مونتيس في الوقت البدل عن ضائع.