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هجوم سيبراني على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكشف كواليس رحلات “ماهان إير”

AbdHassan22.07.2026
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هجوم سيبراني على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكشف كواليس رحلات “ماهان إير”

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

لإدارة الهيئة العامة للطيران المدني، لجماعة الحوثيين لإخفاء الهوية الإلكترونية، طالت ملفات حساسة ووثائق وبيانات داخلية، وفقا لما كشفه الخبير التقني وفهمي للبحث.

وقال الباحث في منشور على حسابه في “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، إن مجموعة تُدعى (S4uD1PWNZ) أعلن أنها أعلنت عن اختراق الأنظمة العامة للهيئة العامة للعلوم المدنية والأرصاد، ونشرت مجموعة من الوثائق ولقطات زجاجية لقواعد البيانات التي استخرجتها من الإلكترونيات الداخلية.

وأوضح أن التسريب لم يتم تشغيله على واجهة الموقع الإلكتروني، بل يشمل بيانات التشغيل والوثائق الداخلية، من أبرز مراسلات بريد الالكترونيات، وشرحات لتصاريح العمل والإقلاع، وقواعد بيانات الرحلات المجدولة وغير المجدولة، إضافة إلى معلومات خاصة بحركة الطيران والرحلات الإنسانية والتجارية.

وفقًا للمواد المنشورة التي شاركت فيها الباحث، فلتمكنوا من الوصول إلى مجموعة داخلية، تشمل نظام إدارة تصاريح الطيران، والبريد الإلكتروني الرسمي، وقواعد البيانات الخاصة بالرحلات.

وكشف الخبراء التقنيين أن من بين الوثائق المنشورة تصاريح إجازة ورحلات التعاون بشركة (Mahan Air) لذلك، تتضمن بيانات الرحلات بين مطار الإمام الخميني في طهران ومطار صنعاء الدولي مع الإعفاءات من الفنانين.

ومن ثم التقنية، بين الباحث أن طبيعة البيانات المنشورة توحي أن الوصول لم يقتصر على صفحة ويب أو خادم واحد، المقرر أن يشمل أكثر من مكون داخل البنية الرقمية للهيئة، وهو ما قد يشير إلى الضعف في إدارة الصلاحيات أو الفصل بين الإلكترونيات أو إجراءات حماية البيانات.

وأعلنت المجموعة أنها مستمرة في تنفيذ المزيد من السيبرانية ضد مليشيا الحوثي.

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AbdHassan22.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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