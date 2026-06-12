عطل الفهم منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”

يمن مونيتور/ وكالات

لتطبيقات ومواقع “فيسبوك” و”ماسنجر” و”انستغرام” لخلل تقني واثق، اليوم الجمعة، في عدد من دول العالم، حيث تعذر وصول العديد من المستخدمين إلى حساباتهم أو استخدام بعض خدماته بشكل طبيعي.

لاحظ مستخدمون بظهور الرسائل بـ يرجى إعادة تحديث المحاولة، مع توقع بحل المشكلة تلقائيا، وذلك عند محاولة تسجيل الدخول أو تصفح المتصفح، إضافة إلى بطء في تحميل الصفحات وتعطل بعض الميزات.

وتتحمل تكاليف تسجيل الدخول، وخطأ ظهور الرسائل، وتعطل بعض الميزات لدى عدد من المستخدمين.

ولم تعد الشركة المالكة للمنصة أي بيان رسمي حتى مدة العطل.