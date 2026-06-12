يقوم مجلس مقاطعة لينكولنشاير بترقية خدمات الشبكة واسعة النطاق

نظرًا لأن جميع الوكالات الحكومية المحلية في المملكة المتحدة تواجه الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد بموارد أقل بكثير، فقد شرع مجلس مقاطعة لينكولنشاير في برنامج لتقديم وإدارة شبكة واسعة النطاق (WAN) حديثة ومحددة بالبرمجيات في جميع أنحاء المقاطعة.

تقع مقاطعة لينكولنشاير الريفية في شمال شرق وسط إنجلترا، وتغطي مساحة تزيد قليلاً عن 2.6 مليون ميل مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.12 مليون نسمة. بصفته رابع أكبر مجلس مقاطعة في إنجلترا، يوظف مجلس مقاطعة لينكولنشاير أكثر من 6000 شخص ويقدم مجموعة من الخدمات العامة، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية للبالغين والأطفال، والطرق السريعة والنقل، والخدمات البيئية، والتعليم، وخدمات الإطفاء والإنقاذ، عبر 200 موقع.

وستهدف الشبكة الجديدة إلى توفير مرونة محسنة وتكامل آمن مع الخدمات السحابية عبر جميع مواقع المجلس. وسيدعم النشر أيضًا بما في ذلك Lincolnshire Fire & Rescue، مع الوصول إلى شبكة الرعاية الصحية والاجتماعية المركزية (HSCN).

وفي شرح أسباب المشروع، قال توم بيكر، رئيس قسم المعلومات في مجلس مقاطعة لينكولنشاير: “تتمثل رؤيتنا في بناء نظام بيئي تكنولوجي لا يدعم احتياجاتنا التشغيلية المستمرة فحسب، بل يلبي توقعات مواطنينا في مجال التسليم الرقمي في وقت تغيير الحكومة المحلية.”

سيتم تنفيذ العمل على تنفيذ شبكة WAN بواسطة Exponential-e , حصلت شركة المملكة المتحدة المزودة للحلول السحابية السيادية والاتصال والاتصالات والأمن السيبراني على عقد مدته خمس سنوات، تم شراؤه بموجب إطار عمل خدمات الشبكة 3 من Crown Commercial Services (CCS).

وفي إشارة إلى أن الشركة كانت خبيرة ذات قدرة تقنية وخبرة مثبتة في القطاع العام، أشار مدير تكنولوجيا المعلومات بيكر إلى أن Exponential-e سيكون حاسمًا في تحسين قدرة المجلس على إدارة التغيير المستمر والمتسارع.

ستحل شركة Exponential-e محل البنية التحتية القديمة لشبكة الخدمات العامة (PSN) التابعة للمجلس بشبكة واسعة النطاق (SD-WAN) مُدارة بالكامل ومحددة بواسطة برمجيات Cisco. ويهدف ذلك إلى توفير بيئة شبكية موحدة ومنسقة مركزيًا وآمنة وعالية الأداء، ومصممة لدعم الإستراتيجية الرقمية طويلة المدى للمجلس، مما يتيح قدرًا أكبر من المرونة وتحسين المرونة والتكامل الآمن مع الخدمات المستندة إلى السحابة.

وسيتكامل الحل أيضًا مع المنصات التشغيلية والأمنية للمجلس، حيث يتضمن مبادئ التصميم الآمن والمراقبة المركزية وأنظمة الاستجابة للحوادث وقدرات تجاوز الفشل الآلية والتوجيه الديناميكي وتجزئة الشبكة المرنة. ويهدف هذا إلى دعم نهج أمان الثقة المعدومة والإعداد السريع للمواقع الجديدة.

ستتم إدارة البنية مركزيًا عبر نموذج مكتب خدمة منظم لتوفير اتصال مشفر عبر جميع المواقع. كما ستدعم أيضًا خدمات البنية التحتية الوطنية الحيوية (CNI) بما في ذلك Lincolnshire Fire & Rescue من خلال التكامل المشفر والوصول المركزي إلى HSCN. وهو مصمم أيضًا لتمكين قابلية التوسع والمرونة للتغيير التنظيمي والتكنولوجي المستقبلي.

تم توقيع العقد في مارس 2026 وسيستمر حتى مارس 2031. وقد بدأ التنفيذ، مع تأكيد مواعيد بدء الخدمة كجزء من برنامج النشر المرحلي.

وتعليقًا على المشروع، قال أفشين أتاري، مدير القطاع العام والمنصات الموحدة في Exponential-e: “نحن فخورون بالشراكة مع مجلس مقاطعة لينكولنشاير لتقديم بنية تحتية لشبكة حديثة ومرنة وآمنة تدعم تقديم الخدمات العامة الحيوية في جميع أنحاء المقاطعة.

“من خلال تنفيذ بنية SD-WAN المُدارة مركزيًا، سيستفيد المجلس من قدر أكبر من المرونة والأمن المعزز وتحسين المرونة التشغيلية، مع إنشاء منصة سيادية قابلة للتطوير قادرة على دعم الابتكار المستقبلي ومتطلبات الخدمة الرقمية المتطورة.”