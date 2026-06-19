لجنة تمويل الواردات مذكرة عن تجاوزات المالية بالبورصة اليمنية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قامت اللجنة الوطنية بتنظيم وتمويل الواردات، عن تجاوزات وممارسات غير مستقلة في بعض المنافذ الحدودية، لذلك فهي في حدود الدولة وتهدد الأمن الاقتصادي للبلاد.

تم تشكيل اللجنة خلال اجتماعها، الخميس، وتميز البنك أحمد المعبقي على مخاطبة الجمعية العامة لهذه الخروقات فورًا.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع تقريراً بالأرقام حول موقف تمويل الواردات التي تجاوزت 3 مليار دولار أمريكي خلال خمسة خمسة أشهر من العام الحالي، وابتكرت ما تم إعداده من بيانات أساسية.

واطلعت اللجنة على سير العمل في المنصة الإلكترونية الخاصة بخصائصها وطلباتها، والتي دخلت حيز العمل والعمل ومستقبل كافة الطلبات ضمن مرحلتها التجريبية.

اختتام اجتماعها، أهابت اللجنة التوجيهية الخاصة بالمقررات الرئيسية والمحلية لمن يتعاون والمساندة في تنفيذ القرار الصادر عنها، بما في ذلك حماية الموارد العامة، للمساعدة الاقتصادية الشاملة، والتهريب وأوباه.