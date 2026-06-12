ترامب: لا يوجد ما يسمى حسن النية في التعامل مع إيران

يمن مونيتور/ وكالات

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران اً حاداً، متّهماً إياها بتسريب شروطٍ لا علاقة لها بما في ذلك اتُّفق عليه كتابة، ومن المؤكد بهجومٍ بطائراتٍ مسيّرة استهدف سفناً هندية قرب مضيق هرمز، في تبطلٍ يلقي بظلالٍ على الاتفاقية كان قدمارك قبل ساعات قرب توقيعها.

وقال الشروط التي سربتها طهران إلى وسائل الإعلام لا علاقة لها بالشروط المتّفق عليها كتابة. بما أنها شديدة اللهجة، إلا أن وجود ما سمّاه التعامل بحسن نية مع طهران، مذّراً واضحاً من الأفضل لإيران أن تحسّن من تخليصه.

وقال الرئيس الأمريكي ما قال إنه إيرانيّ بطائرات مسيّرة، ليل أمس، على هندي سفنة وكانت تغادر مضيق هرمز، لأنها غير مقبولة بتاتاً.

روايةٍ بارزة، فوجئ بمسؤولٌ أمريكيّ إلى القوات الأمريكية أسقطت طائرتين ميسيّرتين إيران إريتانيا أحاديةتي اتجاه، بعد محاولة استهداف سفن تجارية عابرة للمضيق، بالتأكيد أن حركة الملاحة فيه لم تتوقّف.

يأتي هذا التصعيد بعد ساعات فقط على إعلان التوصّل إلى اتفاقية قوى قوّة الحرب، وترجيحه توقيعه خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا، على أن يُفتح مضيق هرمز يبدأ بمجرّد التوقيع.

ويبدو أن التفاهم أصبح قوياً، ولم تعد ذات طابعٍ تصوّريّ في بعض جوانبها.