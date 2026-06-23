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لجنة موسم البلدة 2026 بحضرموت تستعد لتخطيط الفعاليات والاستعدادات لاستقبال الزوار

AbdHassan23.06.2026
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لجنة موسم البلدة 2026 بحضرموت تستعد لتخطيط الفعاليات والاستعدادات لاستقبال الزوار

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

كثّفت المنظمة المنظمة للموسم البلدي السياحي 2026 في حضرموتاتها التحضيرية للمرتقب، خلال اجتماع ترأسه المهرجان لاحظ حسن سالم الجيلاني، خُصص لمراجعة البناء العام للفعاليات والأنشطة المصاحبة والآثار.

وشهد الاجتماع التغطية الشاملة للفعاليات العالمية للمهرجان، والكشافة السياحية والثقافية الكبيرة، إلى جانب استعراض التصورات الخاصة بالفعاليات بما في ذلك الموسم ويستقبل الزوار.

تناول الجيلاني أهمية التكامل بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ونجاح الموسم، مشدداً على ضرورة رفع مستوى الجاهزية في مختلف ما يستهدفه والخدمات الواضحة، بما في ذلك سهم في الجذب السياحي يدعم النشاط الاقتصادي بالمحافظة.

كما بحثت اللجنة فرص الاشتراك مع رجال الأعمال والجهات الداعمة من السائل الخاص للمساهم في إنجاح الفعاليات، التأثير الاقتصادي والسياحي.

وتكفلت بالتنسيقات المتعلقة باستقبال الزوار وحضرموت إلى مختلف المناطق، والخطط الخاصة بتحسين الخدمات السياحية والتوعوية، وتهيئة المواقع الشاطئية والجولات الترفيهية، بما في ذلك تأكيد الصورة الحضارية للمحافظة وعززت مكانتها كوجهة سياحية ملحوظة.

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AbdHassan23.06.2026
17
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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