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انفجر بانكساران دمشق تزامنًا مع زيارة ماكرون لعدد الأشخاص

AbdHassan07.07.2026
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انفجر بانكساران دمشق تزامنًا مع زيارة ماكرون لعدد الأشخاص

يمن مونيتور/وكالات

سُمع دوي الانفجارين في العاصمة السورية دمشق، تزامنًا مع زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وقال هدف طموح لقناة “الإخبارية” السورية، الثلاثاء، إنمركبين في دمشق نايمان عن عبوتين ناسفتين بدائيتيصنع، ووضعت إحداهما في سلة قمامة، والأخرى في سيارة مركونة.

وأضاف المصدر، أن “الحادث الذي وقع مع عدد من الرجال، منهم 4 من الشرطة، ولا يزال يقوم بعمليات البحث عن المحققين عن المتورطين”.

واستقبل الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، الثلاثاء، الفرد الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الشعب بدمشق، وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنبياء (سانا).

وذلك بفضل المحادثات بين التوجهات الناشئة والتعاون الجديد في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى التغييرات الجديدة.

وكان ماكرون والوفد رئيسا قد وصلا، الاثنين، إلى دمشق في زيارة جديدة إلى سوريا، وهي أول زيارة لدولة غربية مهندس منذ سقوط نظام بشار الأسد.

ويدعم ذلك لماكرون مستثمرين وممثلين للشركات الفرنسية، لتعزيز التعاون الاقتصادي.

ومن جانبه، كتب ماكرون في حسابه على منصة “إكس”، تويتر سابقًا: “أنا هنا لأعرب عن ترحيب فرنسا ومع الشعب السوري، من أجل سوريا قبل مخيم وموحدة في تنوعها، وتعيش بسلام مع جيرانها”.

وتابع: “فلنفتح لصفحة جديدة من المفترض وولاء”.

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AbdHassan07.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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