نجاة شيخ قبلي بارز من تجربة ومقتل نجله تعينه في حضرموت

يمن مونيتور/ حضر خاص/موت

قتل شخصان، اليوم الثلاثاء، لشخصية كمين مسلح استهدف سيارة شيخ قبلي بارز في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، أثناء طلبا “مطرح الريان” القبلي شرق الجوف.

وأشار إلى مصادر المواقع الشاملة لـ “يمن مونيتور” أن الشيخ حسين الصلاحي اليافعي نجا من محاولة اكتشاف اكتشاف الكثير لكمين مسلحين بالقرب من محطة الوقود في مديرية عبر.

وأشار بشكل أساسي إلى أن وهناك ثلاثة عن مقتل نجل الشيخ، الفتى ياسر (14)، وطالبه يدعى علي سليم. وأشار بشكل صحيح إلى أن الشيخ الصلاحي لم يتمكن من السيارة أثناء وجود الكمين، حيث كان يتواجد في أحد الفنادق بانتظار طلبها.

وأدان بيان صدر عن مطرح الريانلي هذه الجريمة، ممثلاً ممثلين عن الجمعية العامة بمسؤوليها في كشف الحوادث، وملاحقة المتورطين معهم للعدالة.

المعرفة اليان إن مثل هذه الأعمال المدانة لن تنال من وحدة الصف القبلي، بل ستزيد الجميع دعوةً في مواجهة دعوات الفوضى”.

وكان الشيخ الصلاحي قد وصل إلى طرح الريان القبلي على رأس الحضور من قبائل يافع بمحافظة لحج، تلبيةً لداعي “النكف” الذي أطلقه قبائل دهم في مثل هذه الحالة بـ “لحيقة دهم”.