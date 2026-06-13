باكستان: توصلت إلى النص النهائي لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران

يمن مونيتور/ وكالات

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الجمعة، أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وكتب شريف على منصة إكس “يمكننا أن نتعهد بأن نصا نهائيا ومتفقا عليه من أن يحدث السلام قد تتصل به، وتتواصل باكستان حاليا بشكل دقيق مع الأطراف لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية”.

“لم يكن السلام أقرب مما هو عليه الآن”.

وتابع شريف “في ظل جهود الوساطة الباكستانية المقاومة، ولندرك تماما حملة التضليل الإعلامي المستمر التي يشجعونها على تخريب يحدث السلام”.

في وقت سابق من يوم الجمعة، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير حول بنود مذكرة التفاهم حيث علق الحرب على إيران، ووصفها بأنها غير دقيقة.

“تشمل مصادر غربية وباكستانية وإيرانية تداولت تفاصيل بدت انحيازا واضحة لإيران، مما أثار حفيظة العمل، الذي عبر عن استيائه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال فيه “الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا توافق على الشروط المتفق عليها لكتابة”.

وقال “إنهم أناس لا شرف لهم في التعامل. لا يوجد شيء التعامل بحسن نية معها.أمر عجيب!”. وأضاف “عليهم ممنوع التصرف، وبسرعة!”.

وتنص الشروط على أن تتمكن الصين من فرض عقوبات على إيران لمدة طويلة من الأصول المجمدة ورفع الحظر عن الصادرات النفطية الخاصة بطهران المفروض على مضيق هرمز الذي هو في حكم المغلق منذ بدء الحرب.

وستأجل أيضًا أي نقاش خاص بالمطالب الأمريكية الرئيسية المتعلقة بالبرنامج وسيتم التحقق منه لاحقًا خلال فترة 60 يومًا من المحادثات للتوصل إلى اتفاقية نهائية. والإشارة الصريحة الوحيدة إلى السياسة المعلوماتية في الوقت الراهن وستكون إعادة تأكيد قطعته إيران على نفسها لعقود طويلة ولم تكن لامتلاك أسلحة نووية، والذي تعهدت به لأول مرة عند تصديقها على الأسباب لعدم انتشار الأسلحة النووية التابعة لشركة تابعة للولايات المتحدة عام 1970.

ومن بين عطلات أمريكا الرئيسية قدمت في المسودات، مناقشة دفع ملايين المليارات من الدولارات من تعويضات التعويضات عن الحرب لانان والتخلي عن المطالب القديمة فرضت الالكترونيات على برنامج الصواريخ. وسبق أن طالبت واشنطن إيران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلا أن أيا من النص لم تتضمن أي ذكر لهذا المطلب في حين باستثناء مصادر أن هذا الطلب استُبعد بوضوح في المرحلة الحالية.

وسارعس إلى مصادق عليه، يوم الجمعة، أنه لن يتم صرف أي أموال لإيران مقابل توقيع يحدث مع فان أو ‌حضور اجتماع، مضيفا ‌أن ما دام يربط ‌طهر طهران على فوائد تجارية بوفائها وتعهداتها.

وقال وزير الخارجية عباس إن الولايات المتحدة ستعود اليوم الجمعة، وإن الولايات المتحدة وإيران “أقرب من أي وقت مضى” للتوصل إلى اتفاق بشأن الحرب.

كتب عراقجي على منصة إكس “مذكرة تفاهم إسلام آباد الأسرع من أي وقت مضى”، في إشارة إلى عاصمة باكستان التي تنظم دور الوساطة الرئيسية بين توافق.

وأبلغ بعد ذلك وسائل إعلام إيرانية تفاصيل مفترضة عن مسودة التفاهم، “في انتظار الاشتراك، يجب أن تأخذ وسائل الإعلام الامتناع عنتكهن بمضمونه”.

وتابع الوزير “تماشيا مع الحزب المسؤول والشفاف، حيث سيشارك جميع التفاصيل مع الجمهور في الوقت المناسب”.

وأعاد التطبيق نشر تدوينة عراقجي على إكس في منه بالتأكيد أن مذكرات التفاهم باتت قريبة جدا.