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الملاكمة الليلة: أوقات البدء والقناة التلفزيونية والبث المباشر وبطاقات القتال بما في ذلك Tommy Fury | أخرى | رياضة
يستعد تومي فيوري لمواجهة الرجل القوي إيدي هول
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الملاكمة الليلة: أوقات البدء والقناة التلفزيونية والبث المباشر وبطاقات القتال بما في ذلك Tommy Fury
كيفية مشاهدة أحداث الملاكمة الليلية، بما في ذلك تومي فيوري ضد إدي هول
- فيوري ضد هول: سيقام حدث التقاطع بين Misfits Boxing “Beauty vs The Beast” مباشرةً في AO Arena في مانشستر يوم السبت 13 يونيو. ومن المقرر أن تبدأ البطاقة السفلية بعد الساعة 6 مساءً مباشرةً.
- وقت البدء: ومن المقرر أن تقام المباراة الرئيسية للوزن الثقيل بين تومي فيوري وإدي هول في وقت لاحق من المساء. ومن المتوقع أن يقوم المقاتلون بجولة في حوالي الساعة 10:30 مساءً.
- قناة تلفزيون المملكة المتحدة: سيتم بث بطاقة القتال بالكامل مباشرة في المملكة المتحدة عبر DAZN PPV. التغطية تبدأ الساعة 6 مساءً
- البث المباشر: يمكن للمعجبين شراء حدث الدفع مقابل المشاهدة المستقل مقابل رسوم لمرة واحدة قدرها 14.99 جنيهًا إسترلينيًا، أو الاشتراك في الحزمة النهائية مقابل 19.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا.
- البطاقة السفلية: أنتوني تايلور ضد مات ‘ذا جيدي’ فلويد، سوارمز ضد بي ديف، بيج ستاكس ضد أرمز، إيبيزا فاينل بوس ضد جوردان ماكان، جايد جونز ضد فيديريكيتا، آدم بروكس ضد رحيم بارديسي، ليل بيلسي ضد ذا كراسيان، شينا باثوري ضد تينا سنوز، خالص كريم ضد لوك نيفين
- أنطونيو فارجاس ضد جيسي رودريجيز: فوق المحيط الأطلسي، ستقام المواجهة المرتقبة لبطولة العالم لوزن الديك في جلينديل، أريزونا. سيدخل فارغاس إلى الحلبة بصفته البطل.
- خلفية: ينتقل “بام” رودريغيز إلى قسم وزن الديك لتحدي فارغاس. يدخل رودريجيز الحلبة وهو يهدف إلى أن يصبح بطل العالم في ثلاثة أقسام وهو يبلغ من العمر 26 عامًا فقط، بينما سيتطلع فارجاس إلى الاستفادة من حجمه وقوته للاحتفاظ بحزامه.
- البطاقة الرئيسية: بالنسبة للمشاهدين في المملكة المتحدة، من المقرر أن يبدأ البث المباشر في الساعة الواحدة صباحًا يوم الأحد. سيقام الحدث الرئيسي في وقت لاحق من الليل، مع جولات المشي في حوالي الساعة 4 صباحًا.
- تلفزيون المملكة المتحدة والبث المباشر: سوف تظهر DAZN الإجراء. لا يوجد خيار رسوم لمرة واحدة ولكن يمكن للجماهير تأمين الوصول عن طريق الاشتراك في حزمة DAZN القياسية مقابل 15.99 جنيهًا إسترلينيًا أو الحزمة النهائية مقابل 19.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا.
- البطاقة السفلية: إليف نور تورهان ضد غابرييلا تيليز (لقب الاتحاد الدولي للوزن الخفيف)، أرتورو كارديناس ضد جوردان مارتينيز (وزن خفيف للغاية)، أدريان رودريغيز ضد إلياس مونتويا تيرازا (وزن خفيف)، روني ألفاريز ضد فيليب ستانكوفيتش (وزن متوسط فائق)، تريني أوتشوا ضد كريستيان بيريز هيرنانديز (وزن خفيف للغاية)، هيكتور بلتران ضد شاكيل فيليسيا (وزن وسط فائق)، شيشال كزافييه إسكيفيل ضد رايشون تايلور (وزن الريشة).
- أوشاي جونز ضد إيليا كارانزا: في فلوريدا، تتحدى إيليا كارانزا البطلة أوشاي جونز على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في الوزن الخفيف المتوسط للسيدات. تبدأ التغطية على Sky Sports Boxing في الساعة الثانية صباحًا يوم الأحد.
- البطاقة السفلية: إيفلين نازارينا بيرموديز ضد إستيفاني أليجريا أوسوريو (ألقاب العالم في وزن الذبابة الخفيف WBO و IBF)، تيارا براون ضد هانا نويل راب (اللقب العالمي في وزن الريشة WBC)، ياسمين أرتيجا ضد ناتالي ديلجادو (لقب العالم في وزن الذبابة الفائق).
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رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.