ضمن موجة التطورات الهندسية.. قائد “اللواء الأول دعم وإسناد” تتسلم مهامها في عدن

يمن مونيتور/عدن/خاص

شهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأحد، مراسم تسلّم ووتسليم قائد “اللواء الأول دعم وإسناد”، وهو أحد أبرز التشكيلات التابعة لمجلس الانتقالي الجنوبي قبل إعلان حله خلفا للعميد نصر عاطف اليافعي.

وتسلّم العميد منير سالم المشوشي مهامه الرسمي ورئيساً جديداً للواء خلفاً للعميد نصر عاطف اليافعي، الرئيس على تعيينه عضو مجلس الإدارة التنفيذي، عبد الرحمن المحرّمي (أبو زرعة).

محملة بصور مراسم الاستلام والتسليم التي زادت في العاصمة الكبرى بالعاصمة المؤقتة، دلالات رمزية نور؛ حيث ظهر على الحائط صورة بارزة لمجلس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، إلى جانب القائد الوطني للواء الراحل منير اليافعي (أبو اليمامة) الذي ظل عام 2019.

وحركة الناشطين في اتفاقية التعاون التي صدرت في 9 يونيو/حزيران الفعلية وقضت منير المشوشي؛ وجاء وضع المحرمي بحسب موقع القوات المسلحة في أوكلاهوما باسم “القوات المسلحة الجنوبية” وهو المسمى الذي أطلقه للانتقال إلى تشكيلاته العسكرية التي تدعمها إماراتية.

وأثارت جبهة سخطت لديها نشطاء محسوبين على الانتقالي، والذين شنوا حملة ضد عضو مستقل عبد الرحمن المحرمي، متهمون بفصل ما يميزهم “القوات الجنوبية”، فيما تنوعت تساؤلات حول مدى حرية تحرير عضو في مجلس القيادة المستقل لتعيينات عسكرية بشكل منفرد.

واعتبر وناشطون يمنيون أن هذه الجزئية المكونة من الضوء الرابع لملف دمج وتوحيد القوات والتشكيلات المسلحة تحت مظلة وزارتي للدفاع والداخلية.

وأسست قوات “الدعم والإسناد” مطلعة عام 2016 ككتائب قتالية ووحدات دعم لقوات الحزام الأمني، وشغلت هذه القوات في البداية مهمة هامة في محافظة عدن ولحج، قبل أن يتم الدفع لها منذ عام 2019، دلائل المهام العسكرية لا يجوز نشرها في جبهات الضالع وأبين وشبوة، في إطار مساعي المجلس الانتقالي جنوب لبسطه على الإتجاهات الجنوبية.

في شهر يونيو 2021، قررت وعقب مواجهات بينية شهدها عدن بين الفصائل المسلحة التابعة للانتقالي، أصدر رئيس المجلس عيدروس الزبيدياً بفصل هذه الألوية عن قوات واسعة النطاق، ولم تعد هيكلها ضمن “الألوية التأسيسية المسلحة الجنوبية”.

ومع ذلك، فإن تنوعها يعتبر رسمياً على تأطير الألوية تحت مظلة وزارة الدفاع وتخصيص مهامها حسب قوانين الوزارة ومقارها للخارج، إلا أنها تؤكد فعلياً تحت إشراف وإدارة المجلس الانتقالي الذي يحتفظ بشكل كامل بالقيادة والتعيينات فيها.

وتولى اللواء الأول دعم وإسناد أبرز وأقدم التشكيلات العسكرية للانتقالي، وتأسس بقيادة منير اليافعي (أبو اليمامة) الذي سيبني طائرة انتحارية انتحارية خلال عسكري في عدن أغسطس/آب 2019.