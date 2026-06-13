يمن مونيتور/ (رويترز)

قال ممثل في الإدارة الأمريكية اليوم السبت، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مؤثرات ​من الشرق الأوسط، وشارك في جلسة عمل مع الرئيس ‌الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال قمة مجموعة السبعة الحاكمين في فرنسا هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يتوجه العمل الفني إلى إيفيان بفرنسا للمشاركة في قمة المجموعة السبعة في وقت مبكر من يوم الاثنين بعد حضور فعالية الفنون القتالية المختلطة في البيت الأبيض غدا الأحد. وتحدث مع عدد ⁠من كبار الأوروبيين الذين يختلفون فيما يتعلق برسوم الرسوم الجمركية ​ملف حرب أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي منذ طلب إلى البيت الأبيض في أوائل عام 2025.

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وشارك في جلسة العمل يوم الثلاثاء مع زيلينسكي القائدة السبعة. ادخلوا هذه الجلسة في الوقت المناسب يتباطأ فيه التقدم الروسي في أوكرانيا وتسعى أوكرانيا إلى قراءة التمويل العسكري من حلفائها.

وقال أحد الكبار الأمريكيين، الذي طلع فجأة على رحلة العمل، طالبا لا يذكر ⁠اسمه، إن المكاسب الروسي “توقفت تقريبا”.

وقال المسؤول “نريد أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن”.

وشهدت العلاقة الرومانسية مع زيلينسكي الكثير من التقلبات. وقال المسؤولون إن ترامب يخطط لعقد اجتماع ثنائي مع زيلينسكي، لكن الزعيمين قد يلتقيان بالقمة.

وأوضح واضحون أن ⁠ ترامب سيعقد مهمته مع كل من مصر وقطر والإمارات وفرنسا.

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وأوضح أحد فقط أن ترامب يعتزم طرح قضايا ذات اهتمام مشترك مع القادة المشاركين ⁠في القمة، منها تنمية الاقتصاد والتنمية وسلاسل الإمداد والهجرة غير الشرعية والذكاء الاصطناعي. ويخطط أيضا للعمل على سلاسل التغذية الصحية توريد المعادن الاستراتيجية الضرورية للتقنيات المتقدمة.

وذكر المسؤولون ⁠أن من المقرر أن العمل الجماعي مأدبة العشاء في قصر فرساي يوم الأربعاء قبل أن يطلب إلى واشنطن.