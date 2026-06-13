العرب في نوفمبر مع اختبارين كبيرين في العالم.. المغرب يصطدم بالبرازيل وقطر يواجه سويسرا

يمن مونيتور/ واضح خاص

تتجه أنظار الجماهير العربية، السبت، إلى منتخب المغرب وقطر في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر “أسود الأطلس” اختباراً من العيار الثقيل أمام البرازيل، فيما يبدأ “العنابي” مشواره بمواجهة قوية أمام سويسرا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

المغرب أمام البرازيل.. مواجهة الإدارة بطموحات كبيرة

يستهل المنتخب المغربي للمشاركة في البطولة العالمية بمواجهة مرتقبة أمام المنتخب البرازيلي، في لقاء عصرى مهمة كبيرة لمسيرة أسود الأطلس في البطولة، ويشكل أول اختبار رسمي للمدرب محمد وهبي على رأس الجهاز الفني.

ويدخل المنتخب المغربي للمنتخب المغربي في ظل غياب الجناح عبد الصمد الزلزولي بسبب شهر، ما يفرض على المدرب البحث عن حلول هجومية بديلة لتعويض أحد أبرز الأسهم التي كانت الجماهير المغربية تعولها في البطولة.

وستتجه الأنظار إلى الخيارات التكتيكية والبشرية التي سيعتمدها وهبي، ولا سيما في ظل الحديث عن إمكانية الدفع بشمس الطالبي لتعويض دينزلولي، إلى جانب الاعتماد على ثنائي عيسى ديوب وشادي رياض في قلب الدفاع بعد اكتمالها ثم أكملها خلال مراحلها الإضافية.

في المقابل، يفتقد المنتخب البرازيلي خدمات نجمه وقائده القصة نيمار بسبب شهر، بما في ذلك عدم وجوده عن الاحتجاجات الافتتاحية رغم التحسن الذي طرأ على حالته.

رغم غياب نيمار، يمتلك المنتخب البرازيلي ترسانة هجومية قوية لرافينيا وفينيسيوس جونيور وعدداً من الإخفاقات، ما يضع مهمة صعبة أمام الدفاع المغربي بقيادة أشرف حكيمي ونصير مزراوي والحارس ياسين بونو.

ويأمل المنتخب المغربي في تحقيق النتائج التاريخية الذي حققه في مونديال قطر 2022، بينما بلغ الدور النهائي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والفريقية.

توقيت الساعة: السبت الساعة 11:00 بتوقيت المغرب، ومنتصف الليل بتوقيت باريس.

القنوات الناقلة:

المنطقة الرياضية المغربية (Arryadia TNT)

منصة فيفا+

بين سبورتس

ZDF HD الألمانية

Das Erste HD الألمانية

تي آر تي سبورت التركية

قطر تبدأ مشوارها أمام سويسرا

كأس العالم في مواجهة أخرى لا أهمية لها، تبدأ المنتخب الأول والثاني في تاريخ العالم بملاقاة المنتخب السويسري، الحاضرين في كلارا الأمريكية ضمن منافسي المجموعة الثانية.

ويسعى “العنابي” إلى تجاوز خيبة المشاركة الأولى في مونديال 2022، عندما غادر البطولة من الدور الأول، مستفيداً هذه المرة من الخبرة التي اكتسبها عدداً كبيراً من أعضاءه في الساحة الدولية.

ويعزول المدرب الصحفي خولن لوبيتيغي على مجموعة من النجوم المتميزين المنتخبين، يتقدمهم أكرم عفيف والمعلي وحسن الهيدوس، إلى جانب 14 لاعبًا شاركوا في النسخة الماضية من البطولة.

وأشار لوبيتيغي قبل اللجنة الدولية إلى أن منتخب سويسرا يعد من المنتخبات القوية وصاحبة الخبرة الكبيرة على المستوى الدولي، اختار إلى أن يتطلب ما يتطلبه الأمر من كل ما يلزم والانضباط.

وحصلت على أهمية خاصة للمنتخب الكبير الذي يتطلع إلى نتائج إيجابية بما يتفق مع دفعة قوية في بداية مشواره بالمجموعة.

التوقيت الزمني: السبت الساعة 7:00 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة:

بين سبورتس

قناة M6 الفرنسية

وتأمل الجماهير العربية أن تكون بداية المغرب وقطر مختلف في الحاضر من كأس العالم، وأتمنى النسخة المنتخبة في تحقيق النتائج وجاء الحضور العربي على الساحة العالمية منذ الجولة الأولى.