يمن مونيتور/ قسم الأخبار

بحث رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية شاع الزنداني، السبت، مع السفير الروسي لدى اليمن يفغيني كودروف، تعزيز العلاقات الثنائية للحد من التعاون في عدد من الغد، وأبرزها الطاقة، في وقت مبكر منه، وفتح سفارتها في مدينة عدن خلال فترة التوقف.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن ناقشنا حالات الأوضاع في اليمن، إضافة إلى فرص زيادة التعاون الاقتصادي ومشاكل بين الجميع.

وأطلع السفير الروسي رئيس الوزراء اليمني على الترتيبات الخاصة وافتتح السفارة الروسية مرة أخرى في عدن، معتبراً أن مجموعة ستسهم في علاقات التعاون الثنائي والتنسيق الدبلوماسي بين والتعاون.

أهمية التعاون مع روسيا والبناء على العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين، مرحباً باستئناف عمل السفارة الروسية من عدن، ومؤكداً مساعدة الحكومة اليمنية لتقديم التسهيلات اللازمة لعملها.

من جديد، ومن جديد كودروف يدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن، بالتأكيد حرصًا على التعاون على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في مختلف المجالات.