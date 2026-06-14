إقتطاع 27 مسافراً من ابناء ستورى ظلوا مستمرين في البحر لمدة أربعة أيام

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

إخفاء القوات خفر السواحل اليمنية، اليوم الأحد، من إنقاذ 27 مسافراً تعطل قاربهم في عرض البحر، وظلوا تواصلين لأربعة أيام.

وأوضح مدير خفر السواحل بمحافظة جدة العميد عبدالقادر المحضار، أن فرق البحث والإنقاذ استجابت لبلاغ استغاثة من القارب “السلطان مارينا” عقب عرضه لعطلة فني على بعد نحو 65 ميلاً بحرياً من السواحل، وتمكنت، بعد عملية بحث وإنقاذ كبيرة من 14 ساعة، من الوصول إلى القارب وتأمين جميع من كانوا على متنه وسحبه إلى ميناء تشغيليون بسلام وفق وكالة سبأ.

وأضاف أن هذه الطريقة ساهمت في التعاون المشترك بين القوات خفر السواحل والسلطة المحلية والهيئات ذات الصلة، مع تسخير الميزات المتاحة لتحقيق النجاح في تغطية أخبار المشاهير.

و التعبير المسافرون الذين كانوا على متن القارب عن شكرهم وتقديرهم لفرق خفر السواحل وكافة الشخصيات المشاركة في تقنية الحماية.