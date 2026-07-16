الأرصاد اليمنية تستهدف أمطارا رعدية في 16 محافظة ويحذر من سيول واضطراب البحر

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، الخميس، أن أؤكد أمطار رعية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال ساعة الـ24 توقف، محذراً من مارس السيول والعواصف الرعدية، ومرتادي البحر من اضطراب البحر ولا الموج.

وقال المركز، نشرته تنبيه رقم (11/7)، إن الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة يتوقع أن تهطل على أجزاء من محافظات تعز، وإب، والضالع، وذمار، وريمة، وصنعاء، والممحويت،ة، وعمران، وصعدة، إضافة إلى أجزاء من سهل تهامة.

بالإضافة إلى أن أمطارًا متفرقة قد تهطل، يصاحبها الرعد أحيانًا، في أجزاء من مرتفعات المحافظات البيضاء، ولحج، وأبين، وشبوة، وحضرموت، والمهرة.

الطفلة مركزة بشكل متوقع هيبوب رياح بشدة شديدة حول أرخبيل ستراي، وخليج عدن، والسواحل الشرقية والجنوبية.

ودعا في المناطق المحددة بسبب هطول الأمطار مباشرة إلى تجنب التواجد أو جسر مجاري السيول والشعاب والوديان قبل الإصابة، والحذر من العواصف الرعدية.

كما هو الحال مع سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني مدى الرؤية الأفقية والانهيارات المحددة والطينية، وعدم وجود جسر الجسور أثناء تدفق السيول.

ونبهت المركز مرتادي البحر والصيادين وبابنة السفن إلى اضطراب البحر غير الموج في المناطق البحرية المشمولة بالتحذير.